印度第4代登陆艇相继服役：特别“能装” 价格低廉

美国战略之页网站 6 月 13 日发表题为《印度的第 4 代两栖登陆艇》的报道称，印度 2011 年决定再采购 8 艘两栖登陆艇（ LCU ），由本国设计和生产。这些 Mk IV 登陆艇中的第一艘于 2017 年初开始服役，第 4 艘于最近服役，这距离印度建造的第一艘 Mk I 登陆艇服役已有 40 年时间。第一艘登陆艇于 2011 年退役。继两艘 Mk I 后，又有 3 艘 Mk II 于上世纪 80 年代初开始服役。在上世纪 80 年代末，有 4 艘 Mk III 面世，它们至今仍在服役，但未来几年当剩下的 4 艘 Mk IV 登陆艇到来时，它们将全部退役。





报道称，印度的每一级登陆艇都比上一级更大一些，性能更好。登陆艇是二战期间研制的，而且仍然在拥有大量海岸线或岛屿的国家中广泛使用。印度的情况就是这样，有许多岛屿和漫长的海岸线。印度的登陆艇在大部分时间里用来处理自然灾害和其他非军事紧急情况。这在全球范围内是常见的，但它们往往会定期进行军事能力的演练。





报道称， Mk IV 登陆艇的排水量为 1000 吨，能够将货物和车辆直接卸载到海滩上。登陆艇底部平坦，采用了液压式的艇艏坡道，装甲车乃至坦克可在浅水区直接开上海滩或码头。 Mk IV 登陆艇长 63 米，最大航速 15 节， 12 节航速的巡航距离为 2800 公里。一艘登陆艇有可容纳 56 名艇员、 160 名官兵和 145 吨货物或设备的空间。这意味着它可以携带 1 辆重达 65 吨的坦克或者 4 辆小型装甲车。





报道称，登陆艇上可以摆放约 24 个 6 米长的货物集装箱。它配备两门 30 毫米机关炮、一挺 12.7 毫米机枪、数挺 7.62 毫米机枪以及数枚肩扛式防空导弹。每艘 Mk IV 登陆艇的造价不到 8000 万美元。





报道称，印度长期以来在设计和建造更大的战舰（护卫舰、航母和潜艇）方面都有困难。数十年来，印度把造船业的衰落归咎于殖民主义，但在其他造船历史更短的国家（中国、韩国）成为造船行业的世界领先者后，印度人开始承认是印度的问题，而不是英国殖民主义的错。到

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世纪

90

年代，印度政府同意进行内部改革，此后印度取得了很大进步，但在造船和新技术等方面仍然落后于中国、韩国等国家。建造小型船只是另一回事，印度造船厂建造这样的船只已有数千年历史，但

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世纪全金属商船的使用令许多其他国家超越印度，成为造船大国。





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