比特币下地狱？美媒剖析五大致命弱点令比特币价格腰斩

美国《福布斯》双周刊网站 6 月 10 日刊文称，从年初到现在，比特币价格已经腰斩，文章剖析了比特币与加密货币眼下的五大问题。





文章称，韩国加密货币交易所 Coinrail 提示用户，由于有黑客企图攻击，该机构正在检查系统。受此影响，比特币价格 10 日暴跌 12% ，令今年以来的累计跌幅达到惨不忍睹的 50% 。比特币的竞争对手以太坊和瑞波币 10 日双双下跌 10% 以上。





文章称，由于监管隐忧、交易减少、耗电量极高，再加上遭到全球传统金融业的抨击，比特币的价格一直难以探底，现在黑客攻击又让它再受打击。然而，比特币持有者仍然没有到破产的地步。总体来说，比特币价格比去年同期上涨了 100% ，那时的交易价格不到 3000 美元。





以下是文章列举的、比特币与加密货币眼下的五大问题。





比特币问题一





文章称， Coinrail 进行约 50 种加密货币的交易，只是全球百大加密货币交易所之一。最近数月比特币连连遭窃， Coinrail 发生的是又一起引人注目的失窃事件，让许多人越发担心比特币作为投资、交易商品的安全性。





近年来发生的重大比特币失窃事件有一些发生在韩国。去年年中，当时是韩国最大的加密货币交易所和世界第五大加密货币交易所的比瑟姆遭到黑客攻击。将近 3.2 万名用户的数据外泄，使黑客得以登录账户，转移比特币。





此外，去年另一家交易所尤比特在一次失窃中损失了约 4000 枚比特币，约为其总资产 17% 。





虽然 Coinrail 的黑客攻击在规模上不能与去年发生的两起事件相提并论，但是在加密货币时局艰难的当下，这件事会动摇许多潜在投资者的信心。





比特币问题二





文章表示，各国政府开始执行比特币及加密货币管理规定，这让市场及比特币的狂热鼓吹者审慎起来。





今年以来，监管打击以及美国证券交易委员会启动比特币价格操纵调查，动摇了投资者对比特币的信心。





证券交易委员会的调查是美国对日益兴隆的比特币及加密货币产业的最新打击，将调查可能影响比特币价格的违法行为，彭博新闻社上个月对该调查进行了报道。





今年

3

月，日本金融厅命令两家交易所暂停交易一个月，还处罚了另外四家交易所。





今年 1 月，菲律宾证券交易委员会宣布正在制订规定，管理加密货币交易，以保护投资者，降低欺诈风险。





比特币问题三





今年以来，不仅比特币价格跳水，交易量也随之下降。数据显示，比特币交易量伴随比特币价格自 2017 年 12 月的空前高点一路下滑。





数据显示， 4 月 1 日，比特币的交易量仅有 13.5 万笔，去年 12 月 14 日的数字是 42.5 万笔。





比特币问题四





比特币仍然是耗电大户，人们对源源不断地为它供电逐渐感到厌烦。加拿大某省的电量需求非常高，以至于公用设施监管部门说，准备 “ 暂停 ” 接受加密货币挖矿公司的用电申请， “ 以便持续履行向整个魁北克供电的义务 ” 。





大约 3 个月前，纽约州宣布计划上调比特币挖矿公司的用电电费。





比特币问题五





文章称，来自传统金融界的最大抨击者对比特币今年价格下跌也起到了作用。





上周，伯克希尔 - 哈撒韦公司董事长沃伦 · 巴菲特和摩根大通总裁杰米 · 戴蒙再次表达对比特币及其他加密货币根深蒂固的不信任态度。





虽然包括推特的杰克 · 多尔西和苹果公司创始人之一史蒂夫 · 沃兹尼亚克在内的一些人支持加密货币，但是金融界几乎没有人支持加密货币，这表明比特币在获得认可方面仍然任重道远。





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