意新政府不支持退出欧元区 称金融市场动荡属正常过渡





美媒称，意大利经济部长在接受采访时说，意大利新的民粹主义政府没有离开欧元区的计划，并称金融市场因该疑欧联盟开始执政反应强烈是 “ 政治过渡时期的正常现象 ” 。





据美联社 6 月 10 日报道，意大利经济和财政部长乔瓦尼 · 特里亚在 10 日刊登在意大利《晚邮报》的采访中说， “ 政府的立场清楚一致。没有讨论脱离欧元区的计划 ” 。





报道称，特里亚是一位经济政策教授。他是在意大利新政府组阁的最后一刻被挑选担任现职的。他进一步表示，意大利在拥有 19 个成员国的欧元区中地位牢固。





他说， “ 我们不仅不想退出 ” 欧元区，而且政府还决心抵制在欧元区内 “ 对我们的地位进行讨论 ” 的行动。





意大利联盟党和五星运动提名的前一位经济部长人选则支持为离开欧元区做备选计划，他的提名被意大利总统否决。





总统塞尔焦 · 马塔雷拉担心，为退出欧元区做备选计划将进一步加剧金融市场动荡。





日前，当联盟党同五星运动组成的联合政府执政满一周时，意大利债券市场和米兰的股票市场都对意大利已经高企的债务可能进一步增加表现出紧张。





报道称，两党领导人已经保证兑现耗资巨大的竞选承诺。议会最大政党、五星运动领导人路易吉 · 迪马约承诺，为失业和低收入的意大利公民每月发放保障金。而右翼的联盟党领导人马泰奥 · 萨尔维尼则发誓要为意大利公民和企业大幅削减税负。





报道称，特里亚在接受采访时对耗资巨大的计划是否将推高赤字的问题未予理睬。





他说： “ 政府刚刚成立。在尚未进行全面评估的情况下给出数据是一种不严肃的行为。 ”

特里亚保证说，在任何情况下，政府的支出 “ 都将一直与进一步降低债务占国内生产总值比率的目标保持一致 ” 。





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