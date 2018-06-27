疑似本·拉丹保镖长居德国20年 每月还能领1200欧元福利

德媒称，德国官员6月25日称，一名据信曾是“基地”恐怖组织首领本·拉丹保镖的42岁突尼斯男子萨米·A（Sami A.）被逮捕，将被遣返回国。德国当局认为他对公共安全构成威胁，但此人之前一直得以逃避被遣返的命运。
据德国之声电台网站6月27日报道，萨米·A已在德国生活近20年，并无刑事犯罪记录，他是到警察局做每日例行报到时被捕的。德国联邦移民和难民局（BAMF）收回了此前的一份审核决定，该决定称萨米·A的遣返存在障碍。
报道称，扫清这一障碍的是德国联邦宪法法院今年5月就另一名突尼斯人的案件作出的裁决：这名男子被指控参与了2015年对突尼斯城巴尔杜国家博物馆的恐怖袭击，宪法法院现在裁决，此人可以被遣返。此后，德国内政部长泽霍费尔利用这一机会呼吁移民部门“优先”处理萨米·A的案子。
但今年4月，德国明斯特高等行政法院判定，当局不应将萨米·A遣返突尼斯，因为A在突尼斯受到“酷刑、非人道以及有辱尊严的对待”的可能性很大。
报道称，过去数月，这一案件在德国公众舆论中引起哗然。萨米·A被列为对公共安全构成威胁的“危险分子”，却迄今能安然无事地在德国生活，许多德国人得知这一情况后感到愤怒。据《图片报》报道，萨米·A和家人从政府每个月领取1200欧元的社会福利，这更激化了舆论的不满。
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