疑似本·拉丹保镖长居德国20年 每月还能领1200欧元福利

德媒称，德国官员 6 月 25 日称，一名据信曾是 “ 基地 ” 恐怖组织首领本 · 拉丹保镖的 42 岁突尼斯男子萨米 ·A （ Sami A. ）被逮捕，将被遣返回国。德国当局认为他对公共安全构成威胁，但此人之前一直得以逃避被遣返的命运。





据德国之声电台网站 6 月 27 日报道，萨米 ·A 已在德国生活近 20 年，并无刑事犯罪记录，他是到警察局做每日例行报到时被捕的。德国联邦移民和难民局（ BAMF ）收回了此前的一份审核决定，该决定称萨米 ·A 的遣返存在障碍。





报道称，扫清这一障碍的是德国联邦宪法法院今年 5 月就另一名突尼斯人的案件作出的裁决：这名男子被指控参与了 2015 年对突尼斯城巴尔杜国家博物馆的恐怖袭击，宪法法院现在裁决，此人可以被遣返。此后，德国内政部长泽霍费尔利用这一机会呼吁移民部门 “ 优先 ” 处理萨米 ·A 的案子。





但今年 4 月，德国明斯特高等行政法院判定，当局不应将萨米 ·A 遣返突尼斯，因为 A 在突尼斯受到 “ 酷刑、非人道以及有辱尊严的对待 ” 的可能性很大。





报道称，过去数月，这一案件在德国公众舆论中引起哗然。萨米 ·A 被列为对公共安全构成威胁的 “ 危险分子 ” ，却迄今能安然无事地在德国生活，许多德国人得知这一情况后感到愤怒。据《图片报》报道，萨米 ·A 和家人从政府每个月领取 1200 欧元的社会福利，这更激化了舆论的不满。





报道称，德国司法部门相信，萨米

·A

于

1999

年到

2000

年在阿富汗的一个基地组织训练营参加了军事训练，他还为本

·

拉丹当过保镖，但萨米

·A

本人始终否认以上指控。





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