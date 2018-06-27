印媒：印已不再是贫困人口最多国家 已被这国取代

印度近些年经济发展迅速但贫困人口也一直比较多，有关印度脱贫的话题是媒体关注的热点之一。据《印度时报》6月27日报道，美国智库布鲁金斯学会博客上近期发表的一项研究报告显示，印度贫困人口持续减少，已经摆脱“世界贫困人口最多的国家”的称号。
据报道，这篇研究报告称，在2018年5月，印度已不再是世界上贫困人口最多的国家，取而代之的是尼日利亚。印度目前是脱贫速度最快的国家之一，每一分钟就有约44个人脱离贫困。如果这样的脱贫速度能下去，今年年底，印度就会在“世界贫困人口最多的国家”的排行中下降到第三的位置，第一和第二分别是尼日利亚和刚果民主共和国。
布鲁金斯网站上公布的最新研究表示，到2022年，印度贫困人口比例会降至印度人口的3%以下，2030年，印度人口将全部脱离极端贫困（每天生活费少于1.9美元即被视为极端贫困）。今年5月底，约有8700万尼日利亚人处在极端贫困的生活中，且以每分钟6人的速度仍在增加；相比之下，处在极端贫困的印度人数为7300万人，这一数字在逐渐减少。
报道说，经济学家认为，快速的经济增长对减少极端贫困人口起到了一定作用，布鲁金斯的研究数据恰好也说明了这一点。印度国家公共财政和政策研究所的N R Bhanumurthy教授表示，从印度过去10年的减少贫困的数据来看，到2030年消除贫困的目标是可以实现的。但是想要达到这个目标，印度经济得保持达到每年7~8%的增长速度。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost