印媒：印已不再是贫困人口最多国家 已被这国取代

印度近些年经济发展迅速但贫困人口也一直比较多，有关印度脱贫的话题是媒体关注的热点之一。据《印度时报》 6 月 27 日报道，美国智库布鲁金斯学会博客上近期发表的一项研究报告显示，印度贫困人口持续减少，已经摆脱 “ 世界贫困人口最多的国家 ” 的称号。





据报道，这篇研究报告称，在 2018 年 5 月，印度已不再是世界上贫困人口最多的国家，取而代之的是尼日利亚。印度目前是脱贫速度最快的国家之一，每一分钟就有约 44 个人脱离贫困。如果这样的脱贫速度能下去，今年年底，印度就会在 “ 世界贫困人口最多的国家 ” 的排行中下降到第三的位置，第一和第二分别是尼日利亚和刚果民主共和国。

布鲁金斯网站上公布的最新研究表示，到 2022 年，印度贫困人口比例会降至印度人口的 3% 以下， 2030 年，印度人口将全部脱离极端贫困（每天生活费少于 1.9 美元即被视为极端贫困）。今年 5 月底，约有 8700 万尼日利亚人处在极端贫困的生活中，且以每分钟 6 人的速度仍在增加；相比之下，处在极端贫困的印度人数为 7300 万人，这一数字在逐渐减少。

报道说，经济学家认为，快速的经济增长对减少极端贫困人口起到了一定作用，布鲁金斯的研究数据恰好也说明了这一点。印度国家公共财政和政策研究所的

N R Bhanumurthy

教授表示，从印度过去

10

年的减少贫困的数据来看，到

2030

年消除贫困的目标是可以实现的。但是想要达到这个目标，印度经济得保持达到每年

7~8%

的增长速度。

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