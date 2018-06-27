美方称不为朝弃核设时间表 朝今年或不办反美集会

外媒称，美国国务卿蓬佩奥说，他不会对消除朝鲜核武器的谈判设定时间表。





据共同社 6 月 25 日报道，蓬佩奥是在 6 月 24 日接受美国有线电视新闻网的电话采访时说这番话的。他曾在不久前表示，希望看到朝鲜在 2021 年 1 月（特朗普总统第一个任期结束时）前实现无核化。





蓬佩奥还提出，从 6 月 12 日特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在新加坡会晤至今还不到两周，而且两国紧张关系已持续了 40 年，现在期待详细的路线图为时尚早。





他说： “ 我不打算设定时间表。不管是两个月还是六个月，我们都致力于在一个快速而有效的时刻向前迈进，看看我们能否实现两位领导人着手要做的事。 ”





报道称，在首次举行的美朝峰会上，金正恩重申他 “ 坚定不移地致力于实现朝鲜半岛完全无核化 ” ，特朗普则承诺向朝鲜提供安全保障。





不过蓬佩奥说，特朗普政府将定期评估平壤对放弃核武器计划的认真态度，他将 “ 不断重新评估 ” 是否为继续谈判取得了足够的进展。





他说： “ 我们希望我们能有一个不断进步的过程。 ”





另据韩联社 6 月 25 日报道，据多名韩国政府消息人士 6 月 25 日透露，韩政府正在考虑，在朝美首脑会谈后续谈判启动前与美方举行高级别会谈，就无核化路线图进行沟通与协调。





报道称，韩国政府可能最快于下周派遣朝核问题六方会谈韩方团长、外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋前往华盛顿，同美方相关人士商讨韩美共同推进半岛无核化的方案。届时，李度勋将同美政府负责与朝鲜协商的相关人士会面，就新加坡 “ 金特会 ” 后续谈判的主要议题交换意见。在此过程中，韩美是否讨论年内宣布结束战争状态的事宜也受到关注。





报道还称，外交部第一次官林圣男已于 6 月 18 日在华盛顿同美国副国务卿约翰 · 沙利文举行会谈，商讨韩美在落实朝美首脑会谈联合声明的问题上进行合作的方案。预计韩国外交部长官康京和将借 8 月初在新加坡出席东盟地区论坛之机与美国国务卿蓬佩奥举行会谈，必要时她还有可能于 7 月访问美国。





此外据韩联社 6 月 26 日报道，韩美旨在签订第 10 份防卫费分担协定的第四轮谈判 6 月 26 日在首尔市的国立外交院举行。双方在 3 月至 5 月进行的前三轮谈判因金额分歧太大，未能达成妥协。





韩国外交部韩美防卫费分担谈判代表张元三当天在开场白中表示，韩半岛安全局势有望发生许多变化，驻扎费谈判圆满达成协议有助于营造美军稳定驻扎韩国所需的环境、强化韩美同盟及协防态势。





美方谈判代表蒂莫西 · 贝茨表示，韩美同盟是维护地区和平稳定的中流砥柱，为维护世界安全发挥重要作用，防卫费分担协定是韩美同盟健康发展所需的极为重要的因素。





报道称，韩美两国日前决定叫停联合军演后，美方是否继续要求韩方承担向半岛出动战略武器的费用备受关注。





报道还称，韩国 2017 年为驻韩美军承担了约 9602 亿韩元的驻扎费，用于发放在美军基地工作的韩籍人员工资、基地建设和后勤补给。两国自 1991 年起共谈判签署 9 份防卫费分担协定，第 9 份协定将于今年底到期。





又据美国《新闻周刊》网站 6 月 25 日报道，随着美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩让两国外交关系进入史无前例的状态，朝鲜显然已决定今年不再举行一年一度的纪念朝鲜战争大规模集会。





报道称，每年的 6 月 25 日是纪念 1950 年朝鲜战争爆发的纪念日。虽然朝鲜官员没有公开谈论今年是否会组织反美集会，但美联社 6 月 25 日证实，这项历史悠久的民族主义和反帝国主义活动今年将不会举行。





报道还称，这是朝鲜最近一系列罕见表态中最新的一项。特朗普和金正恩说，这些行动旨在实现朝鲜半岛无核化，实现半岛地区和平。

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