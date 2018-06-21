主导太空抵御中俄？特朗普下令组建太空部队

外媒称，美国总统唐纳德 · 特朗普已命令美国军方组建第六大军种：一支 “ 太空部队 ” 。

主导太空抵御中俄





据英国广播公司网站 6 月 18 日报道，美国总统唐纳德 · 特朗普已命令美国军方组建第六大军种：一支 “ 太空部队 ” 。





报道称，特朗普在 18 日表示，太空部队将巩固国家安全，同时创造就业岗位，刺激经济发展。他在白宫说： “ 美国仅仅进入太空是不够的，美国必须主导太空。 ”





他还承诺将 “ 再次把美国人送上月球 ” ，并最终实现载人登陆火星。





特朗普先是评论了美国与德国的移民政策，然后话锋一转，说道： “ 我在此命令美国国防部立即启动必要程序，组建一支太空部队，作为美国武装部队的第六大军种。 ”





英媒称，他还表示，无论让中国还是俄罗斯处于太空领先地位都将是不可接受的。





英媒评论称，这支太空部队将会是什么样子，将从事哪些工作，特朗普并未立即说明。但他表示，新部队将 “ 独立于 ” 空军，但与空军 “ 平级 ” 。美军其余四大军种分别是陆军、海军、海岸警卫队与海军陆战队。





报道认为，不过，特朗普组建任何新军种之前，美国国会必须首先通过授权法案。发表讲话后，特朗普将参加美国国家航天委员会会议。他说： “ 这一次，我们将不仅仅（在太空）插上我们的旗帜，留下我们的脚印。我们还将保持长期存在，将刺激经济发展，为最终前往火星打好基础。 ”





特朗普表示，本届政府还会支持新兴的商用太空行业向前发展，允许美国 “ 有钱人 ” 利用美国本土发射火箭。





报道称，这场名为 “ 月球、火星及更广阔的世界 ” 的新闻发布会安排在白宫东厅举行，看得出特朗普讲话时相当陶醉，尤其谈到 “ 太空部队 ” 的时候。只是现场听众似乎有点意外。待在后排的几个人开始笑出声来，还有人大声讨论约瑟夫 · 邓福德此时的感受。邓福德是美国参谋长联席会议主席，刚刚被总统指定为太空部队项目的负责人。





国会大关或难逾越





据美国《防务新闻》周刊网站 6 月 18 日报道，美国总统唐纳德 · 特朗普似乎签署了要求美国国防部组建新的 “ 太空部队 ” 的行政令，此举将给美军带来重大变革，空军、海军及其他兵种的 “ 太空职能 ” 被剥离出来后，将组成一个独立的军种。





报道认为，不过，虽然特朗普支持组建新军种是显而易见的，但专家们认为，特朗普仍需要国会的支持才能实现这一目标。





特朗普支持组建独立的太空部队背离了其政府去年的立场，以及美国国防部长吉姆 · 马蒂斯的看法。





报道评论称，特朗普的宣布显然非常含糊其辞，但专家们认为，组建新军种必须要由国会通过法案来实现。





研究与军队相关的宪法问题的美国乔治敦大学法学院教授乔纳森 · 特利说： “ 只有国会才拥有组建一支新的军队，并设立高级指挥官职位来领导这一部门的权力。尽管五角大楼可以非正式地组建研究或工作小组，但它没有决定权。 ”





“ 总统可以做的是，下令对组建新军种进行研究或提出建议，最终要由国会来批准和拨款。 ” 他说。





参议院商务委员会的民主党参议员比尔 · 纳尔逊在社交网络上发文说，现在不是组建一支独立的太空部队的合适时机。





重要领域觊觎已久





美联社 6 月 18 日报道称，美国国防部早就开始在国会的授权下评估太空部队事宜。这一评估项目始于今年 3 月，预计 8 月提交中期评估报告， 12 月 31 日前提交最终报告。目前尚不清楚特朗普 18 日的讲话究竟意在推翻这一评估项目，还是企图对评估工作施加影响。





报道称，早在数十年前，美国军方就把太空视为重要的战争区域，并在 1982 年组建空军航天司令部，将司令部总部设在美国科罗拉多州。空军航天司令部在世界各地驻有 3.6 万名官兵，负责保障五角大楼的航天能力与网络能力。此外，设在洛杉矶空军基地的美国航天与导弹系统研究中心，负责为国防部设计和采购大部分太空系统，同时监视卫星及其他飞行物的发射活动。





另外还有多家联邦国防部门负责管理部分太空项目，比如美国国家航空航天局和美国国家侦察局。国家侦察局负责研发和操控具有监视功能的卫星及其他航天器，以便收集情报。





美媒评论称，今年 3 月，特朗普在加利福尼亚发表演讲时曾向与会军官提到要组建独立的太空部队，但这项提议遭遇阻力，因为建立新总部需要花费巨额经费，还会导致目前负责部分太空项目的多家部门之间爆发复杂、激烈的斗争。截至目前，五角大楼尚未评估组建新司令部的开支规模，也没有说明将如何组建新司令部或者新司令部会对其他国防情报部门产生何种影响。





报道称，自从苏联首次发射卫星、开启太空时代以来，太空领域就一直带有军事和国家安全色彩。上世纪

50

年代，美国总统艾森豪威尔启动了两个独立的太空项目，分别用于民用和军用目的，其中的民用项目后来演变成美国国家航空航天局。

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