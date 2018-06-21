日韩对美暂停军演心情复杂 担心动摇安保基础

日媒称，美韩政府 6 月 18 日决定，暂停 8 月的联合军事演习。在韩国，越来越多人期待朝鲜将会为实现无核化拿出具体措施，另一方面也存在担忧情绪，暂停作为美韩同盟象征的联合军演可能会动摇安全保障的基础。





据《日本经济新闻》 6 月 20 日报道，美韩签有防卫条约，在韩国受到侵略之时，美国有义务保卫韩国。为了确保作战计划顺利实施，美韩每年春夏都要举行联合军演。





报道称，另一方面，演习对朝鲜来说是重大威胁。美韩军演期间，朝方将被迫调动兵力、实施相应的演习，很多时候还以试射导弹作为回应。朝鲜最高领导人金正恩今年 3 月对访朝的韩国特使表达了容忍美韩军演的意思，但是暂停军演对朝方来说的确可以减轻负担。





报道还称，一直扮演美朝调停人的韩国对暂停军演持肯定态度。总统府关系人士 6 月 19 日表示，期待朝鲜拿出让人放心的行动，比如以报废洲际导弹作为暂停军演的回报。





报道指出，不过暂停军演也引发了担忧。在野党自由韩国党 6 月 19 日对美韩政府的决定表示欢迎，同时也提醒说， “ 如果看不到朝鲜就弃核拿出看得见的行动，就必须重启军演 ” 。





报道还指出，此次暂停军演是在 6 月 12 日的美朝首脑会谈中由特朗普和金正恩达成的共识，事前并未与韩国商量。





在 1994 年达成的无核化框架中，韩国并未参与美朝的会谈，仅仅在共识达成后收到了包括援助朝方建设轻水反应堆等内容的 “ 请求书 ” 。对韩国来说那是一次惨痛的教训。这一次，包括缩编驻韩美军等将会给韩国的国家安全造成决定性影响的重要事项，似乎也是由美朝越过韩国单独决定的，这也引发了韩国的警惕。





报道称，日本政府内部也对此举可能导致美军在东亚的威慑力下降产生了不安。但是在美朝开始倾向于以对话解决问题的气氛下，日本也很难表达严重的担忧。





小野寺五典防卫相

6

月

19

日对暂停军演的决定表达了一定的理解：

“

美韩防卫当局应当是出于外交努力无论如何都能起到支撑作用这样的判断做出的决定吧。

”

河野太郎外相也表示：

“

一旦朝鲜不再友善地进行谈判，就应该重启军演。

”

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