白宫欲让北美自贸协定"一分为二" 加拿大墨西哥态度不一

法媒称，白宫一名官员5日表示，美国总统唐纳德·特朗普正在“认真考虑”与加拿大和墨西哥达成单独协议，以取代已有20年历史的北美自由贸易协定（NAFTA），目前已向渥太华提出这一想法。
据法新社6月5日报道，特朗普经济顾问拉里·库德洛在福克斯新闻频道节目中说：“他倾向于双边谈判，他面对的是两个非常不同的国家。”
加拿大一名高级官员对法新社表示，渥太华“不排除”与华盛顿进行单独协议谈判的可能性，但目前的重点是NAFTA谈判。
但墨西哥经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多发表声明称，墨西哥希望保留三方协议。
瓜哈尔多说，墨西哥认为NAFTA的“好处很大”，而且吸引了寻求进入北美市场的外国投资者。
报道称，在谈判方针可能改变的说法传出之际，华盛顿正面临七国集团中其他经济体的一致反对，它们发誓要对特朗普的钢铝关税进行报复。
墨西哥5日也公布了面临报复性进口关税的更详细美国产品清单。
库德洛表示，他已于4日向加拿大高级官员提出了有关达成单独协议的想法，目前正在等待回应。
库德洛希望加拿大“尽快作出回应，从而推动整个进程”。
库德洛指出，修改NAFTA的谈判“进展缓慢”，因此单独协议“也许可以谈得更快”。
他说，特朗普“正在认真考虑改变NAFTA谈判方向……他让我传达这个想法”。他还表示，总统“认为双边协议总是更好一些。他讨厌大型协议”。
渥太华官员对法新社说：“加拿大不排除与美国签署单独的双边贸易协议的可能性，但目前我们的重点仍然是谈判达成一个成功的NAFTA。”
报道称，由于墨西哥和美国即将举行选举，目前谈判已经暂停。
加拿大的这位官员表示，目前尚无举行新一轮NAFTA谈判的计划，但各方官员“仍通过电话和电子邮件保持联系”。
库德洛说，特朗普“不会退出NAFTA。他会尝试一个不同的办法”。
库德洛说，“重要的是，他可能很快推动双边谈判，而不是三方整体谈判”。但他指出，目前尚不清楚何时进行双边谈判。
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