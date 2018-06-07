白宫呼吁航空业无视“中国台湾”标注要求

中共当局日前致函要求美国联合航空在内36家外国航业者，更改网站和宣传材料中有关台湾、香港和澳门的标识，以符合共产党的标准。美国政府随即对此做出强烈回应，谴责中国向自由世界输出其审查制度和政治正确，必将受到抵制。“美国强烈反对中国试图迫使私营公司在其公开的内容中使用带有特定政治色彩的语言。我们呼吁中国停止威胁和胁迫美国的航空公司和公民。”
中共当局在信中给外国航业者的最后期限为6月底，而据媒体报道，美国白宫近日对本国航空公司发出呼吁，希望他们抵抗北京的蛮横要求。
《经济时报》报道指出，川普政权官员敦促联合航空与其他美国公司，直接无视中国这一针对台湾称呼的要求。美国官员要求联合航空(United Airlines)、美国航空（American Airlines）与达美航空（Delta）等航业者，不要按照中国要求在官网、地图上将台湾列为“中国台湾”。
美国航空没有就此进行回应，但该公司执行长派克（Doug Parker）告诉经济时报，台湾问题是国家之间的问题，美国政府已经对中国政府做出回应，而该公司也遵循美国政府的指示。
多位了解详情的人士向《经济时报》证实，一名高官曾与联合航空执行长穆诺兹(Oscar Munoz)会面，而且不同寻常的是美国国安委员会也参与了同航空公司的对话。达美航空表示，正在审视中国的要求，并将密切跟进美国政府的意见。
一名前白宫亚洲区官员分析认为，中国或可能采取措施拒绝美航着陆权，届时美国公司只能妥协，美国高层也无法协助。
近日，澳洲航空（Qantas）选择向中国屈服，决定在其官网将台湾列成“中国台湾”，尽管澳洲外长强调该国公司应确保生意运作完全自由，不受政治压力影响。
报道指出，除了国际航空公司外，万豪等连锁酒店、ZARA时尚零售商，都收到同样的要求。《经济时报》获悉，白宫官员对日前达美航空向中国道歉一事非常愤怒。另有消息人士指出，航空公司顾及中国市场，趋向配合中国，而川普政权则有意对抗中国。另有美国跨党派参议员联合致信航空公司，敦促抵抗中国“长臂”。
其中的一名议员Gardner告诉《经济时报》，航空公司应该慎重考虑是否屈服于中国要求。他并认为，如果有必要，美国应该对中国的航空公司采取同样的对待方式。美国航空公司必须代表本国的利益。如果中国想要以取消航班的方法来霸凌，美国应该以同样方式回击。如果有美国航空公司希望向中国的要求妥协，或许他们不如就将总部设在中国。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost