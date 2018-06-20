亚洲新兴股市遭遇十年来最大规模外资撤离

美媒称，在资金从新兴市场外逃之际，就连经济增长与债务融资前景不错的亚洲经济体也留不住投资者。





据彭博新闻社网站 6 月 18 日报道，彭博社汇总的数据显示，海外资金正在以 2008 年全球金融危机以来所未曾见过的速度撤离亚洲六大新兴股市 —— 今年以来从印度、印度尼西亚、菲律宾、韩国、中国台湾和泰国撤离的资金总额已达 190 亿美元。





报道称，虽然新兴市场在第一季度曾风光一时，表现出对美联储紧缩措施的承受力，但这一形象在过去两个月里已经破灭。随着美国货币市场基金现在的收益率达到 2% 左右，并且美联储可能更多次加息，资金进入高风险资产的门槛已经提高。贸易争端方面的新闻对亚洲出口国更是有害而无利。





摩根大通驻新加坡的亚洲（除日本外）股票研究负责人詹姆斯 · 沙利文在接受彭博电视台记者采访时说： “ 这对新兴市场来说不是一个好的环境。 ” 他说： “ 我们所预期的美联储未来 12 个月的加息幅度只有三分之二得到了市场的消化。因此，虽然美联储继续变得更加强硬，但市场却尚未赶上它的步伐。 ”





报道称，虽然许多新兴市场投资者和分析师都为亚洲经济基本面点赞，认可当地处于世界领先的增长率和政治稳定性，但随着全球流动性开始萎缩，有些人逐渐开始提高警惕。在美联储和欧洲央行双双迈向政策正常化之后，彭博摩根大通亚洲美元指数延续了两周来的跌势，在 18 日跌至 2018 年的新低。





不过有人仍保持乐观。美国银行美林金融管理部 18 日发布的一份研究简报预计，到今年年底，包括泰铢和菲律宾比索在内的亚洲部分货币将略微升值。今年到目前为止表现最好的 10 只新兴市场货币中有 6 只在亚洲，其中领跑的马来西亚林吉特和中国人民币分别升值了 1.2% 和 1.1% 。





报道称，包括土耳其、印度尼西亚、印度和阿根廷在内的发展中国家提高了利率，巴西央行也出售了更多外汇掉期合约以稳定市场。





彭博社的一项调查显示，在 5 月份已经进行 2014 年以来首次加息的菲律宾央行预计本周将再次加息 25 个基点至 3.5% 。





与此同时，彭博社的另一项调查显示，泰国央行将保持 1.5% 的基准利率不变，不过摩根大通等机构认为泰国将在下个季度加息。





本季度泰铢对美元汇率下跌了 4.6% ，尽管泰国的经常账户盈余超过了国内生产总值（ GDP ）的 9% 。





泰国财政部长阿披萨

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丹迪威拉翁

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日说，他并不担心资本外流，泰国央行也没有必要跟随美联储加息。

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