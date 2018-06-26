美防长表示将多听“中国怎么说”

境外媒体称，美国国防部长吉姆·马蒂斯在前往亚洲途中透露了拟与中方进行争议较小、更加坦率的对话的计划。
据美联社6月24日报道称，6月24日在途中停留阿拉斯加时，马蒂斯在飞机上对记者们发表了谈话。但是他避免像最近那样对中国进行尖锐批评。相反，他坚称将不持先入之见，与中国领导人进行会谈，称希望重点讨论更重大的战略安全问题。
据官员们说，考虑到中国与朝鲜的长期友好关系，双方将讨论的一个重要话题是朝鲜半岛无核化以及中国可以发挥的作用。
马蒂斯说：“我想马上过去，摒弃成见地去谈一谈，不知道他们会说什么，但我想多倾听。”
报道称，马蒂斯这种更圆滑的辞令反映出，随着让朝鲜放弃核计划的谈判向前推进，美国政府认识到中国对朝鲜半岛的影响至关重要。
一位美国高级官员说，马蒂斯此行的目标是就两国的军事关系进行更高质量的会谈。不过对美国来说，朝鲜将是与中国高层领导人会谈的主要议题。
另据时事社6月25日报道，美国国防部24日宣布，美国防长马蒂斯将于26日至29日对中日韩三国进行访问，这将是继2014年之后美国防长时隔四年首次到访中国。
报道引述美媒报道称，马蒂斯在飞往阿拉斯加中转的途中曾在飞机上表示不打算在会谈前预先判断中方将会谈到哪些问题，还是想先好好听听他们说什么，表达出了更加重视对话的姿态。
报道称马蒂斯将在28日到访韩国。28日到29日，马蒂斯将与防卫大臣小野寺五典会谈。
此外据台湾“中央社”6月25日报道，国防部发言人任国强25日上午在记者会上表示，应国务委员兼国防部长魏凤和上将邀请，马蒂斯将于6月26日至28日访问中国。中国国家和军队领导人将会见马蒂斯，双方将就两国两军关系及共同关心的问题交换意见。
任国强指出，发展健康稳定的中美两军关系符合中美双方的共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。
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