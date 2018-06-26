欧盟半数企业减少在英投资 部分人士希望欧盟对英国让步

美媒称，对英国脱欧谈判情况感到不满的并非只有英国企业，欧盟其他地方的公司也很不高兴。
据彭博新闻社网站6月25日报道，根据25日公布的报告，美国贝克·麦坚时律师事务所在6个欧盟国家进行了一项调查，在英国脱欧公投整整两年后，受访的800名高管中有近半数表示，他们的企业在英国脱欧公投后已减少了在英国的投资。此外，尽管75%的受访者认为欧盟应当对英国做出让步，以确保他们的企业获得更好的贸易协议，但也有超过三分之一的受访者希望英国受到惩罚。
该报告罕见地揭示了英国境外的企业对英国脱欧的看法。在此之前，空中客车公司上周表示，一旦英国脱欧谈判未达成协议，该公司将从英国撤走投资。尽管英国公司一直在制订应急计划，以防在后脱欧时代陷入混乱，但其欧洲同行们没那么积极主动。
报道称，这种局面可能会改变。知情人士上周对彭博新闻社表示，在本周即将举行的欧洲理事会峰会结束后，欧盟领导人准备警告英国，谈判破裂很可能变为现实。知情人士透露，欧盟各国领导人正在考虑命令本国政府加快出台应急措施，以应对这样的情况。
贝克·麦坚时律师事务所贸易律师罗斯·登顿说：“脱欧协议的倒计时钟滴答作响，如果最终协议内容仍然模糊不清，欧盟和英国的企业免不了要自己解决问题。如果像我们的调查结果那样，欧盟27国企业继续重新思考在英国的投资，或者撤资，那么长远来看，英国经济将受损。”
报道称，在调查中，受访者抱怨在谈判中缺乏参与度。54%的受访者表示，在英国脱欧问题上，没有人向他们进行适当的咨询。类似比例的受访者认为，他们的观点没有在谈判中得到充分的表达。
受访高管供职的企业位于法国、德国、西班牙、荷兰、瑞典和爱尔兰，其公司年收入至少为2.5亿英镑（约合3.3亿美元），其中32%的企业年收入超过10亿英镑。
报道称，调查报告显示，欧盟和英国达成自由贸易协议、而非组成关税联盟，被认为对企业更重要。近半数受访者已发现供应链受到英国脱欧公投的干扰。英国议员定于7月对英国的关税方案进行表决。
在本月公布的安永会计师事务所年度报告中，巴黎10多年来第一次击败伦敦，成为最吸引投资者的欧洲城市。
英国议会商务、能源与产业战略委员会主席蕾切尔·里夫斯22日在回应空客声明时说：“跨国公司会把总部放在贸易联系便利且拥有合适技能和基础设施的国家。这不是制造恐慌，这是经济现实。”
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