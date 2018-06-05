美朝磋商新加坡“特金会”细节：谁先进场 住宿谁埋单

“特金会”举行在即，此次美朝领导人历史性会面的背后，无数细节还有待外交谈判来确定。在美国总统特朗普宣布美朝峰会将如期举行之前，美朝代表团已经率先抵达新加坡，为6月12日的会面安排后勤工作。
双方就参会问题展开了协商，从会议举行地点、哪位领导人坐在哪个位置、与会人员、餐饮、休息时间安排，到两国领导人之间以何种方式敬酒（特朗普不喝酒）、交换何种礼物、以及谁将为此次历史性会议“埋单”，这些细节都有待“精心安排”。
地点在哪？
毋庸置疑，美朝双方最关心的首要问题就是安保。作为东道国，新加坡将确保道路及其他公共设施的安全，而美国和朝鲜将分别负责确保本国领导人的安全。
每当特朗普进行国际访问时，其身边都会围绕着大批特勤人员，此外豪华轿车、直升机以及其他保护车辆也随之出动。而相比之下，金正恩对外出访的经历则较少，新加坡将成为2011年他执政以来出访的最远地点。
除了在国际会议间隙打照面，两国领导人在第三国举行一对一峰会也十分不寻常。资深外交官指出，新加坡作为会晤举办地，特朗普可能占据了上风。美国国务院前外交官、东亚问题专家李维亚（Evans J.R。 Revere）就指出，离开朝鲜半岛越远，金正恩可能会感到更不自在，“而这将对特朗普有利”。
目前，官方并没有宣布这次具有里程碑意义的峰会将在新加坡何地举行。香格里拉大酒店一直受到美国历任总统的青睐，而一位前新加坡官员则暗示，此次峰会可能会在新加坡南部圣淘沙岛上举行，有消息称白宫办公厅副主任哈金一直呆在该岛上，另一名新加坡官员则表示，可能会在不同地点举行一系列活动。
谁来“埋单”？
据《华盛顿邮报》6月3日报道，哈金率领的美方团队正与朝鲜国务委员会部长金昌善领导的朝鲜团队，就谁将为金正恩及其随行人员住宿费“埋单”进行协商。
有消息指出，朝鲜方面似乎属意位于市中心的富丽敦酒店，该酒店只有一间总统套房，每晚费用超过6000美元，可谓价格不菲，而美国方面似有意愿承担这一费用。但据两位知情人士表示，平壤方面可能会认为美国此举“具有侮辱性”，美国外交关系委员会韩国问题研究员斯科特·斯奈德（Scott Snyder）也指出：“这对朝鲜来说是一个讽刺，并背离了朝鲜坚持的被‘平等对待’的态度。” 而美国前财政部官员伊丽莎白·罗森伯格（Elizabeth Rosenberg）也表示，支付朝鲜住宿费用与美财政部制裁朝鲜相抵触，需要签署豁免书才能继续进行。
有报道称美国很可能要求东道国新加坡“埋单”，但美国国务院新闻发言人赫瑟·纳乌特很快否认了这一说法，并称美国“不要求别人这样做”。新加坡国防部长黄永宏2日则表示，新加坡政府愿意为朝鲜参加此次峰会的部分费用“埋单”，他没有具体说明将付多少钱或将承担多少部分，但称“这是我们愿意承担的一笔费用，也是我们在这次历史性会议中扮演一小部分角色的代价。”
今年2月韩国平昌奥运会期间，韩国政府就为赴韩的朝鲜高级别代表团支付了约22.5万美元的住宿、用餐和交通费，此外为支援朝鲜代表团参加残奥会，韩国还付了约12.1万美元。
《纽约时报》指出，费用问题关系到主持会议的“主导权”。因而这个问题让许多其他事项也悬而未决，比如谁将决定用餐菜单，以及谁将首先进入会场等。曾在2000年陪同美国务卿奥尔布赖特出访朝鲜的资深美国前外交官谢尔曼（Wendy R。 Sherman）称，特朗普和金正恩之间的一切都将得到“精心设计”，每一方都“试图增加一些步骤来获得优势”。
朝鲜官员注重细节
尽管特朗普会见外国领导人时，以举止随意、无视正式礼节而著称，而据已经与朝鲜官员策划过会议的外交人员表示，朝鲜官员具有高度的地位意识，十分注重细节，甚至注意到金正恩将坐在桌子哪一边这类问题。
而据一位曾经参加过日朝对话的日本官员称，一般来说，地位较高的人最后进入会场，其位置也距离门最远。那么一个可能的解决方案是，选择一个有两个入口的房间。而说到入场，筹办会议的人员也会事先检查门上的锁。2005年美国前总统乔治·W·布什在北京见中国前国家主席胡锦涛时，在向记者简单介绍情况后，就曾试图走出一扇门，而那扇门已经被锁住。
就连停下来接受媒体拍照前领导人要走多少步这类的细节也会被细致安排。在进行拍照时，双方则可以协商，两国国旗是否会出现在此次峰会的官方照片中。而这一点则是重要的，长期担任外交官、日本外务省前副大臣薮中三十二（Mitoji Yabunaka）就指出，当前美国和朝鲜没有正式建立外交关系，此时是否展示朝鲜国旗将是一个十分重要的问题。
外交人士提醒美需谨慎
《纽约时报》称，对美国来说，或许在新加坡举行此次峰会的最大优势就是，该峰会没有在平壤举行，否则朝鲜很可能“控制”所有的细节。曾在2000年帮助筹备及陪同奥尔布赖特访问朝鲜的美国前外交官、曾任美国驻菲律宾、驻韩国大使的托马斯·哈柏德（Thomas Hubbard）也指出，2000年访问朝鲜时，“朝鲜官员一直没有确定具体的时间和地点，直到奥尔布赖特抵达了朝鲜才知道将在何时何地与金正日会晤”。
而在第三国举办峰会，朝鲜也可能不会进行一些令美国尴尬的宣传攻势。尽管不在平壤举行峰会，朝鲜方面仍然可以进行宣传。今年4月，金正恩第一次与韩国总统文在寅在板门店会晤时，就以一个简单的动作吸引了世界的目光：两人握手后，他邀请文在寅跨越军事分界线，进入朝方一侧然后再共同回到韩方一侧。
曾与朝鲜官员打过交道的外交官表示，仅仅通过拒绝参加或者转变态度，朝鲜就可以打破井井有条的计划。“美国外交人员需要小心”，曾在日本前首相小泉纯一郎访问朝鲜时担任日本外务省朝鲜事务办公室主任的前外交官原田武夫（Takeo Harada）就指出，“尽管在准备会谈时他们十分友好，但是你永远也不知道会面的最后一刻朝鲜将怎样表现”。
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