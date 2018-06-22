加征关税令美钢材价格暴涨 美政府尴尬

英媒称，美国商务部长威尔伯 · 罗斯 20 日说，商务部正在调查近期钢材价格上涨情况，以确定一些市场参与者是否从新关税中 “ 非法牟取暴利 ” 。





据路透社华盛顿 6 月 20 日报道，罗斯在参议院财政委员会的听证会上说，美国市场的钢材价格上涨幅度远远超出特朗普政府征收 25% 关税所传导的合理价格区间，可能是因为 “ 投机活动 ” ，一些市场中间商控制着库存。





纽约商品交易所美国基准热轧钢卷 6 月份的期货价格为每吨 902 美元，比一年前的 589 美元上涨了 53% 。





罗斯说： “ 没有理由因加征关税而将钢材的价格提高到远远超过关税的比例，但这正是目前发生的情况。 ” 他说： “ 这显然不是关税导致的结果，这显然是业界参与者的反社会行为造成的。 ”





罗斯没有透露应为钢价上涨负责的涉事方的名字。但他表示，一些国内闲置钢厂的重启将有助于缓解今年下半年的供应不足，并举例说伊利诺伊州格拉尼特城美国钢铁公司的重启令该公司的炼钢炉开足马力运行，这应该使美国的年度粗钢产量增加 250 万吨。





罗斯还说，商务部根据《贸易扩展法》第 232 条款对机动车和汽车零部件进口产品进行的国家安全调查目前还处于前期阶段，尚没有决定是否应对这些进口产品征收关税。





罗斯说，商务部正努力以

“

非常明智、非常公开和透明的方式

”

进行调查。他说：

“

我们将非常努力地避免造成任何意想不到的后果。

”

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