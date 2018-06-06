微软高价收购代码托管平台GitHub要回归本源

外媒称，微软公司4日称将斥资75亿美元收购软件开发平台GitHub，这笔交易将整合两种完全不同的企业文化。
据法新社纽约6月4日报道，微软是软件业巨头，其软件源代码是不开放和不可修改的，这与GitHub的观念正好相反。创立于2008年的GitHub允许开发者合作管理软件，在全球拥有2800多万用户。
微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在一份声明中说：“微软是一家开发者优先的公司，通过与GitHub携手，我们强化了致力于开发者自由、开放和创新的承诺。”
另据彭博新闻社网站6月4日报道，对微软来说，收购GitHub既是回归公司本源，也是对公司10年前立场的明显放弃。
微软最初的故事源于软件开发工具市场。比尔·盖茨和保罗·艾伦当年共同成立了这家公司，以便让计算机爱好者能拥有为一个新的微型计算机系统编程的途径。
但在21世纪头十年之初，微软前首席执行官史蒂夫·鲍尔默及其高管团队对在GitHub平台上开发的那类开源程序持强烈批评态度。开源软件让开发人员可以修改、改进和共享代码——这种做法威胁到了微软的商业模式。自那以来发生了许多改变，在新任首席执行官萨蒂亚·纳德拉的领导下，微软支持Linux系统的许多特性，并且已在一些重要的云产品和开发者产品上采用了开源模式。
微软现在是GitHub平台的最大贡献者之一，而且随着纳德拉让公司摆脱完全依赖“视窗”操作系统的状态，更多地基于Linux系统展开内部开发工作，该公司需要有与更广泛的开发者群体进行沟通的新途径。
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