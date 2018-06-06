大选在即 土耳其通胀飙升或令政局陷入困境

德媒称，离土耳其大选还有几周时间，该国通货膨胀率在本币里拉大幅下跌后急剧上升。土耳其国家统计局称，该国5月份的通货膨胀率上升至近12.2%。
据德国新闻电视频道网站6月4日报道，这样一来，这个新兴工业国家的通货膨胀率就达到了去年11月以来的最高水平。今年4月的通货膨胀率还明显更低一些，为10.9%。分析师此前预计5月份的通货膨胀率会有所上升。
土耳其的核心通货膨胀率（去除能源和食品等不稳定价格）5月份为12.6%。专家认为，土耳其通货膨胀率大幅上升的原因是近期里拉贬值导致进口商品价格显著上涨。
5月份，里拉对美元和欧元汇率跌至历史新低。土耳其央行被迫介入。货币当局通过积极的措施暂时阻止了里拉下跌。此外，央行通过调整对信贷交易起决定作用的主导利率来简化迄今为止非常复杂的货币政策。
里拉的汇率和消费价格的急剧上涨带来了政治爆炸力：该国储户和消费者都能感受到这两个因素的影响，因为它们在日常生活中直接影响到购买力。经济学家预计，如果这个趋势继续下去，那在中期也将影响该国的经济发展。
总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安对这种发展趋势并非毫无责任：今年春天他在接受电视采访时承诺，如果他赢得选举，将更加严格地控制央行。这番言论给里拉带来严重负担。观察家认为，那样的话土耳其央行的独立性将受到威胁。土耳其货币政策的可信度因此大幅动摇。
6月24日土耳其将首次同时举行议会和总统选举。民调结果显示，经济状况是选民最关心的话题。埃尔多安把里拉贬值和通货膨胀视为西方的阴谋。
根据民调结果，目前尚不确定埃尔多安是否会在第一轮选举获得绝对多数。如果情况并非如此，7月8日将举行第二轮选举。
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