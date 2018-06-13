越南通过网络新法 要求脸书等确保用户资料安全

请把越南用户的资料留在越南！越南国会 12 日通过《网络安全法》，其中明确要求美国知名社交媒体脸书、谷歌等确保越南用户的资料安全，且要在越南设立办事处，以确保越南的国家安全不受侵犯。





此次通过的《网络安全法》自明年 1 月 1 日起正式实施。该法案主要打击侵害国家安全与社会安全秩序的网络犯罪行为。该法案规定，在网络勾结拉拢他人参加反政府活动、歪曲历史和越南革命成就、诽谤宗教、歧视性别与种族、散布不实谣言、散布不符传统文化与道德及破坏民族团结的信息等，都被列入禁止行为的名单。该法还规定，网络公司应该在当地政府的要求之下于 24 小时内删除该国政府认定之 “ 不当内容 ” 。

起草《网络安全法》的越南国防和安全委员会负责人武重越（音）

12

日表示，《网络安全法》意在打击侵害国家安全、扰乱社会秩序的网络犯罪行为，要求科技公司储存用户个人资料是

“

相当合理的

”

。脸书和谷歌因为假新闻近年来成为众矢之的。据新加坡新闻与时事节目频道报道，谷歌、脸书和推特等公司被指在美国总统竞选期间失责，让虚假新闻在网站传播影响选情。过去谷歌、脸书被贴上

“

让世界变得更好

”

的亮丽标签，但现在却和反竞争、容易成瘾、伤害民主等形容词画上等号。

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