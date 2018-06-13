    • 2018年6月13日

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    新加坡给每棵树办“身份证” 随意砍树将被罚巨款

    星期三, 六月 13, 2018 ,

    因承办金特会而成为焦点的新加坡一直凭借着其兰花外交而闻名于世。不仅是花，树也是新加坡的一大特色。新加坡流行这样一种说法新加坡被两个丛林包围着，一个是钢筋水泥的丛林，另一个是散发着原始气息的树木丛林。新加坡艳阳高照，在城市里穿行却不觉燥热难耐，因为道路两旁绿树成荫，连树下的风都温柔细腻。新加坡人爱树，笔者早有耳闻，但亲眼见证一座现代都市被苍劲古树与茂密花草环绕，依然震撼（如图）。更没想到的是，新加坡对树木的保护已经像对待固定居民一样认真——他们为城市的每一棵树都办了身份证。近日新加坡官方树地图门户网站上线，新加坡居然登记了城市里的每一棵树，逾50万棵树的信息都在这份电子账簿上一览无遗。

    亚洲最大树地图

    如果你想知道公司门口那棵被鲜花簇拥的到底是什么树，或者你好奇学校教学楼前那棵古树究竟有多大年龄，抑或你想告诉孩子离自己家最近的那几棵树哪一棵是稀有品种……想要知道这些问题的答案，你现在只需要查查手机就可以了，因为我们制作了一份关于大树的国家地图！在新加坡植物园，一名工作人员满脸兴奋地向笔者介绍。笔者在用手机打开了这份地图，除了熟悉的新加坡街道、小区名字映入眼帘，更显眼的就是密密麻麻的绿色小圆点，这代表着树木的位置分布。如果继续查询，还能看到这些大树的年龄、详细坐标以及生长速度等数据。

    如果想要找到一个特定位置的大树，可以在搜索栏里直接输入地理位置或街区名称，地图就会自动锁定到那一个范围的大树信息。笔者发现，有些标记的圆点是粉色的而非绿色，一经询问，方知这些粉色的图标代表会开花的树，登记者的用心可见一斑。
    　　
    如果你想查找的某一棵树在这个网站上没有找到，那说明在现阶段这棵树还没有被登记进去，我们还在继续拓展这张地图。工作人员表示，新加坡保留的原始丛林树木茂密，一一登记确实是一个不小的工程。据悉，目前这50万棵大树的地图制作已耗时近10个月，花费约10万新元，被誉为亚洲最大的树地图
    　　
    据悉，在新加坡，常见的树种是雨树。这是一种落叶乔木，树高可达二十余米。长到一定高度后，雨树就横向发叉，不断增多枝干，树冠越来越大，直径有十几米，枝繁叶茂的样子像一把张开的巨伞，既可遮阳，也可避雨。马路边、河道旁、草坪上、公园里，新加坡到处都有雨树的身影，据统计全国有110万余棵。此外，新加坡还有棕榈树、千层红等常见树种。
    　　
    向天空借绿地
    　　
    新加坡国家公园管理局不仅用信息化的手段对树木进行前沿管理，还有很多创意的绿化想法。让笔者印象最深刻的是新加坡很多建筑的房顶都被满植被，也有朋友笑言新加坡人喜欢给房子戴绿帽子’”
    　　
    新加坡国土面积有限，因此人们把绿化的视野转向了天空。如何合理的运用立体空间进行绿化俨然是一门技术活，新加坡国家公园局专门成立了屋顶绿化管理处及专职官员，直接管理全国屋顶绿化的规划、标准制定、政策实施以及考核奖励，并且鼓励普通民众尽量绿化自己家房屋的外围墙面、露天阳台等，使得这座城市的高楼大厦外随处可见立体绿化。
    　　
    就连大树的枝干，新加坡人也不放过。在新加坡街头随处可见百年老树，老树的主枝干本应是棕色树皮，但笔者发现这些老树粗壮的枝干上都攀附着绿油油的其他绿叶植物，一开始笔者以为这只是偶然现象，后来才得知这都是园艺师精心打造，让大树们从头绿到脚。工作人员不仅在马路围栏、过街天桥等处栽上攀缘植物，就连大树都囊括在内，不禁让人拍手叫好。
    　　
    世界经济论坛曾对全球城市做过一个绿化率调查，新加坡以30%的绿化率高居榜首。一名新加坡国立大学教授表示，早在上世纪70年代，全球工业和环境保护意识还比较薄弱的时候，新加坡就已经认识到树木保护的重要性，这个结果显示的是新加坡长期以来在绿化上的努力取得的成功。
    　　
    随意砍树被罚巨款
    　　
    在采访中，笔者还发现新加坡人对树木的重视几乎是融入血液的。譬如任何人不得随意砍树，包括自己家土地上的老树。如果确实需要腾地方只能移植，承包商需要在政府押一大笔钱，直到树木移植成活为止。尤其是道路两旁的树木，因为都有详细的登记信息，更是不得随意处置，如果必须砍伐要经过重重申请。此前就曾出现过置业公司因未被许可而在新加坡砍树被重罚的案例，受到的罚款和赔偿金高达近8万新元。
    　　
    因为有这些详尽的法规和条文约束，也让普通民众对于树木的保护有很成熟的法律意识。据统计，新加坡国家公园局每个月都会收到来自社会的五六千个咨询、投诉以及寻求帮助的电话，这些内容都与树木保护与城市绿化有关，工作人员都会逐一回复并解决。新加坡还有专门的大树医生，每周固定时间为树看诊，如果树木出现任何问题，他们都需要汇报原因。
    　　
    除了严厉的惩罚措施，新加坡法律也向积极为绿化做出贡献的居民提供奖励。如有花园的住宅如果不建筑围墙，让花草树木供路人欣赏，就可以对这家予以减缴房地产税的奖励。对于那些为城市绿化做出卓越贡献的人，甚至还能得到新加坡领导人的亲自授勋。（环球时报）

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