新加坡给每棵树办“身份证” 随意砍树将被罚巨款

因承办 “ 金特会 ” 而成为焦点的新加坡一直凭借着其兰花外交而闻名于世。不仅是花，树也是新加坡的一大特色。新加坡流行这样一种说法 “ 新加坡被两个丛林包围着，一个是钢筋水泥的丛林，另一个是散发着原始气息的树木丛林。 ” 新加坡艳阳高照，在城市里穿行却不觉燥热难耐，因为道路两旁绿树成荫，连树下的风都温柔细腻。新加坡人爱树，笔者早有耳闻，但亲眼见证一座现代都市被苍劲古树与茂密花草环绕，依然震撼（如图）。更没想到的是，新加坡对树木的保护已经像对待固定居民一样认真 —— 他们为城市的每一棵树都办了 “ 身份证 ” 。近日新加坡官方 “ 树地图 ” 门户网站上线，新加坡居然登记了城市里的每一棵树，逾 50 万棵树的信息都在这份电子账簿上一览无遗。





亚洲最大 “ 树地图 ”





“ 如果你想知道公司门口那棵被鲜花簇拥的到底是什么树，或者你好奇学校教学楼前那棵古树究竟有多大年龄，抑或你想告诉孩子离自己家最近的那几棵树哪一棵是稀有品种 …… 想要知道这些问题的答案，你现在只需要查查手机就可以了，因为我们制作了一份关于大树的国家地图！ ” 在新加坡植物园，一名工作人员满脸兴奋地向笔者介绍。笔者在用手机打开了这份地图，除了熟悉的新加坡街道、小区名字映入眼帘，更显眼的就是密密麻麻的绿色小圆点，这代表着树木的位置分布。如果继续查询，还能看到这些大树的年龄、详细坐标以及生长速度等数据。





如果想要找到一个特定位置的大树，可以在搜索栏里直接输入地理位置或街区名称，地图就会自动锁定到那一个范围的大树信息。笔者发现，有些标记的圆点是粉色的而非绿色，一经询问，方知这些粉色的图标代表会开花的树，登记者的用心可见一斑。

“ 如果你想查找的某一棵树在这个网站上没有找到，那说明在现阶段这棵树还没有被登记进去，我们还在继续拓展这张地图。 ” 工作人员表示，新加坡保留的原始丛林树木茂密，一一登记确实是一个不小的工程。据悉，目前这 50 万棵大树的地图制作已耗时近 10 个月，花费约 10 万新元，被誉为亚洲最大的 “ 树地图 ” 。

据悉，在新加坡，常见的树种是雨树。这是一种落叶乔木，树高可达二十余米。长到一定高度后，雨树就横向发叉，不断增多枝干，树冠越来越大，直径有十几米，枝繁叶茂的样子像一把张开的巨伞，既可遮阳，也可避雨。马路边、河道旁、草坪上、公园里，新加坡到处都有雨树的身影，据统计全国有 110 万余棵。此外，新加坡还有棕榈树、千层红等常见树种。

向天空借绿地

新加坡国家公园管理局不仅用信息化的手段对树木进行前沿管理，还有很多创意的绿化想法。让笔者印象最深刻的是新加坡很多建筑的房顶都被 “ 披 ” 满植被，也有朋友笑言 “ 新加坡人喜欢给房子戴 ‘ 绿帽子 ’” 。

新加坡国土面积有限，因此人们把绿化的视野转向了天空。如何合理的运用立体空间进行绿化俨然是一门技术活，新加坡国家公园局专门成立了屋顶绿化管理处及专职官员，直接管理全国屋顶绿化的规划、标准制定、政策实施以及考核奖励，并且鼓励普通民众尽量绿化自己家房屋的外围墙面、露天阳台等，使得这座城市的高楼大厦外随处可见立体绿化。

就连大树的枝干，新加坡人也 “ 不放过 ” 。在新加坡街头随处可见百年老树，老树的主枝干本应是棕色树皮，但笔者发现这些老树粗壮的枝干上都攀附着绿油油的其他绿叶植物，一开始笔者以为这只是偶然现象，后来才得知这都是园艺师精心打造，让大树们从头绿到脚。工作人员不仅在马路围栏、过街天桥等处栽上攀缘植物，就连大树都囊括在内，不禁让人拍手叫好。

世界经济论坛曾对全球城市做过一个绿化率调查，新加坡以 30% 的绿化率高居榜首。一名新加坡国立大学教授表示，早在上世纪 70 年代，全球工业和环境保护意识还比较薄弱的时候，新加坡就已经认识到树木保护的重要性，这个结果显示的是新加坡长期以来在绿化上的努力取得的成功。

随意砍树被罚巨款

在采访中，笔者还发现新加坡人对树木的重视几乎是融入血液的。譬如任何人不得随意砍树，包括自己家土地上的老树。如果确实需要腾地方只能移植，承包商需要在政府押一大笔钱，直到树木移植成活为止。尤其是道路两旁的树木，因为都有详细的登记信息，更是不得随意处置，如果必须砍伐要经过重重申请。此前就曾出现过置业公司因未被许可而在新加坡砍树被重罚的案例，受到的罚款和赔偿金高达近 8 万新元。

因为有这些详尽的法规和条文约束，也让普通民众对于树木的保护有很成熟的法律意识。据统计，新加坡国家公园局每个月都会收到来自社会的五六千个咨询、投诉以及寻求帮助的电话，这些内容都与树木保护与城市绿化有关，工作人员都会逐一回复并解决。新加坡还有专门的 “ 大树医生 ” ，每周固定时间为树 “ 看诊 ” ，如果树木出现任何问题，他们都需要汇报原因。

除了严厉的惩罚措施，新加坡法律也向积极为绿化做出贡献的居民提供奖励。如有花园的住宅如果不建筑围墙，让花草树木供路人欣赏，就可以对这家予以减缴房地产税的奖励。对于那些为城市绿化做出卓越贡献的人，甚至还能得到新加坡领导人的亲自授勋。（环球时报）

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