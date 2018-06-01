单挑全世界 特朗普对欧美盟友发动贸易战

平地一声惊雷，在中美贸易摩擦还在艰难博弈的时候，特朗普带领下的美国政府又将矛头对准了欧盟和邻国墨西哥、加拿大！
美国商务部长罗斯宣布，美国将从当地时间6月1日零点起，对欧盟、加拿大、墨西哥的钢铁和铝制品分别征收25%和10%的惩罚性关税！
此消息一出，金融市场立刻做出反应：
道指在开盘一小时后大跌243点，跌幅近1%，唯独美国钢铁股表现出色，美国钢铁涨逾5%，AK钢铁涨幅一度达到5.8%。
欧洲主要股指31日收盘均有下跌，跌幅最大的是德国法兰克福指数，暴跌1.58%；墨西哥和加拿大股市也分别下挫1.5%和0.7%。
汇市方面，墨西哥比索和加拿大元遭遇抛盘压力，对美元汇率急跌；欧元对美元也微跌0.1%。
欧盟无疑是美国的传统盟友，而加拿大和墨西哥此前还和美国在谈判桌上“交谈甚欢”。美国对“友军”发动贸易战，也迎来各国反击的举措：
据BBC报道，欧盟官员在布鲁塞尔表示，下一步将考虑“以牙还牙”的对等报复（react in kind）；墨西哥经济部也制定了同等规模报复举措。
据NHK报道，同样未能获得钢铝关税豁免的日本也考虑对美国加收450亿日元关税。印度此前也向WTO提交过备忘文件，拟对美国价值35亿美元的商品征税。
欧盟贸易专员马斯特罗姆的一句话，此刻最能代表全世界对特朗普的“风评”：
“今天对于全球经济来说，无疑是糟糕透顶的日子。”
谈判一拖再拖，美国“痛下杀手”
特朗普在今年3月1日宣布启动钢铝关税调查后，全球很多国家都在和美国接触谈判，试图获得关税豁免。
澳大利亚、巴西和阿根廷等国较早获得了豁免，韩国也在今年4月拿到美方的豁免资格：一方面韩国过去对美出口的钢铝产品数量符合要求，另一方面韩国也作出重大让步，将进口美国汽车的配额限制提高一倍。
与此同时，美国的传统盟友日本倒是很早就被认为没有希望得到关税豁免。
美国时间31日一早，欧美媒体便感觉“大势已去”，CNBC报道认为，美国向这三个传统友邦征收关税的可能性达到99.9%；在美国时间临近中午的时候，这个消息终于得到了证实。美国商务部长罗斯通过电话会议向媒体记者通报了对欧、加、墨三方征收钢铝关税的决定。
全球贸易不确定因素增加
据CNBC报道，罗斯表示，美方对贸易伙伴即将进行的反击有所准备，并希望未来继续通过谈判解决分歧。
不过当路透社记者问起德国财长舒尔茨，是否看好通过谈判解决欧美贸易分歧时，得到的回答是“我还看不到希望”。
特朗普这次在钢铝产品发起贸易战，是以“国家安全”作为理由的。此举遭到欧盟的强烈抗议。
特朗普此前表示，钢铁和汽车等行业是美国的基石，并指示美国商务部对进口产品开展贸易调查。美国提出的目标是，要在未来5年内将本国的钢铁产能提高80%。
欧盟方面认为，作为美国传统盟友，同时也是北约重要组成成员，被美国方面冠以“国家安全威胁”的称谓实在有失体面。
本周四（31日），美国商务部长罗斯飞往法国巴黎，与欧盟进行最后的谈判。
谈判破裂之后，法国财长勒梅尔表示，美方“纯粹的贸易保护主义”十分愚蠢和危险，欧盟将尽“一切必要的手段”反击。
英国钢铁（UK Steel）董事长斯塔西表示，美国对欧盟的贸易挑衅行为完全是“自找的”，并且违反WTO法规，将全球经济拖下水。未来欧盟不会惧怕贸易战升级的局面。
而据中国外交部网站消息，德国当地时间5月31日，国务委员兼外交部长王毅会见德国总统时表示，中方愿与德方及其他各方一道，对外发出维护多边贸易体制、构造开放型世界经济的强烈信号。
多国誓言对等报复
此前几个月中，欧盟、加拿大、日本、印度都针对美国的钢铝调查向WTO组织递交了抗议文件。
法国总统马克龙此前形容，美国在钢铝谈判中咄咄逼人的态势，让欧盟感觉“被人用枪指着脑袋”。因此，欧盟绝不会在钢铝关税问题解决之前，与美国展开其他方面的贸易洽谈。
欧盟委员会主席容克表示，美国的决定糟糕透顶，欧盟绝对不会接受“带威胁性质”的谈判，并且将会对美国发起报复。BBC、卫报等报道，欧盟方面很有可能出台“同等规模、同等力度”的报复措施，在征收关税的商品额度上匹配美国。
此前在5月18日，欧盟向WTO提交过一份清单显示，欧盟准备自6月20号起，对从美国进口的大米、玉米、花生酱和钢材等商品征收25%的对等关税，涉及金额约28亿欧元（约合33亿美元）。
而据纽约时报等最新报道，美国的牛仔裤、机械产品、橙汁、波本酒和蓝莓等产品，也有可能被欧盟加收关税。
本周三（30日），加拿大外长弗里兰怒斥美国的关税措施“十分荒谬”。据洛杉矶时报报道，有加拿大官员透露，加拿大方面正在考虑反击措施。
同时，墨西哥经济部表示，将对美国发起同等规模反制，对美国猪肉制品、水果、奶酪、灯具和扁钢加征关税。
作为没有获得关税豁免的美国盟友，日本方面也在考虑报复措施。
5月17日NHK报道称，日本正考虑对美国征收报复性关税，规模高达450亿日元，该数额基本等同于美国对进口钢铝产品征收的高关税额。日本内阁官房长官菅义伟随后回应称，日本政府确实考虑在WTO现行框架下采取必要措施，但目前还没有作出最终决定。
钢铁产能较高的印度（但主要出口市场不在美国）也在23日向WTO提交了拟定的报复清单，将对美国的腰果、棕榈油、豆油等价值约35亿美元的美国商品征税。
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