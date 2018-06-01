美高校反对限制中国留学生签证:他们助美经济增长

“美国高等教育机构反对限制中国留学生签证”，据美国《高等教育纪事报》5月31日报道，针对美国政府将限制到美国大学就读机器人技术、航空和高科技制造等专业的中国留学生签证，美国两家高等教育协会组织5月30日发表声明，明确表示反对。连一贯走反华路线的“美国之音”30日也引用采访美国大学负责人的话称，收紧中国留学生签证有损校园多元化。
据美联社29日报道，美国国务院计划缩短发给部分中国公民的签证有效期。一名美国官员透露，将对涉及机器人、航空和高科技制造业专业的中国留学生的签证期限缩短到一年。目前美国对中国学生签证的期限最长为5年，标准做法是颁发学生签证时都给予5年最长期限。报道称，美国国务院已将新规定下发到美国驻华大使馆和领事馆，新规将于6月11日生效。
美国教育委员会主席泰德·米歇尔5月30日发表声明称，“虽然新政策显然针对的是某些STEM（科学、技术、工程、数学）领域的中国学生，但这会对我们吸引所有国家学生的能力产生可怕的影响。这些学生对科学研究至关重要，正是这些研究推动了美国的经济增长和创新。我们希望做好自己的工作以保障美国的国家和经济安全得到保护，但同时也应保证美国继续成为全球最好的学生、学者的留学目的地。”
美国《高等教育纪事报》称，美国公立和农工大学协会（APLU）30日的声明称，“作为联邦政府重要的合作伙伴，公立研究大学承认保护知识产权对美国的安全和竞争力至关重要。但同时，我们认为，为避免安全疑虑而设计的针对中国公民的学生签证应被小范围定制，保证其不会不必要地阻止最聪明的思想来美国学习。美国政策的目的应该是吸引并留住那些愿意来探索、开拓创新、创造就业岗位的外国留学生。”声明最后呼吁美国政府与高等教育界合作制定政策，以便不会“不适当地限制外国学生对美国的宝贵贡献”。
美国“高等教育内幕”网站31日称，美国国务院官员克莱在接受该媒体采访时称，美国对中国公民的签证最长有效期是10年，这一政策维持不变。“虽然大部分人能获得长期签证，但领事官员可以根据美国法律法规和实际情况，限制个例的签证有效期。”她拒绝评论是否已下发针对中国公民的新规。
“伊利诺伊大学：收紧中国留学生签证将有损校园多元”，“美国之音”30日发文，引述该大学香槟分校研究生院院长沃德克·沙吉克柴的话称，过去一年半来，有关签证措施可能改动的传言一直持续，不过学校到目前为止，没有接获正式相关通知。他说，来自中国和其他国家的国际学生，丰富且强化了伊利诺伊大学的多元性和学术环境，学校不希望签证措施出现任何改动。
沙吉克柴还特别表示，“伊利诺伊大学与中国的教育和学术关系，已经持续超过100年。到目前为止，我们没有看到任何来自中国的研究生有任何有意义的秘密行为。”他说，“美国大学目前面临与日俱增的、来自世界各地大学的竞争。为来自世界各地的学生保持欢迎和支持的教育环境，至关重要。伊利诺伊大学希望不会有任何影响外国学生签证申请的改动出现。”
“美国之音”还引述美国厚仁教育机构首席执行官陈航的话说，收紧签证将对美国的学术地位及高科技就业市场带来伤害，“美国高科技产业如能源、无人驾驶汽车、人工智能，都在大发展，这一过程需要高科技人才。美国统计显示，一个科技类硕士的培养经费需要大概75万美金，而且不是所有学生都能达到这个程度。所以在就业需求增长的情况下，美国业界将抗衡这一政策。”
2016-2017学年，超过35万中国留学生在美国各高校就读。“中国留学生是威胁吗？”澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院“政策论坛”网站31日刊文称，美国的政治意识正将中国学生“非人化”，描述为威胁和威权政府的工具，而不是年轻而野心勃勃的个人，“这种政治动力正将人类弱化为符号，将个人转变为政治组织”。
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