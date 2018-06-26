法德欧元区改革计划遭12国反对

英媒称，法国和德国计划建立欧元区共同预算，却面临其他国家政府日益强烈的反对，这对雄心勃勃要大刀阔斧改革这个单一货币区的两国来说是一记沉重打击。
据英国《金融时报》网站6月22日报道，荷兰、奥地利和芬兰等12个国家的政府怀疑是否有必要培育欧元区共同的“财政能力”，对法国总统马克龙成功说服德国政府支持的欧元区设想的核心宗旨提出质疑。根据《金融时报》记者看到的一封信件，荷兰财政大臣沃普克·胡克斯特拉致信欧元集团主席马里奥·森特诺，强调在是否有必要设立共同预算的问题上存在“广泛分歧”，一些国家担心此举会引发“道德风险”和“财政中立”的问题。
在外界看来，要就欧洲改革达成任何协议，马克龙和德国总理默克尔是将起至关重要作用的领导人，他们本周试图在欧盟领导人召开更大范围的峰会前让双方重新展开密切合作。他们一致认为，欧元区共同的新资金池的资金来源可以是各国所出的资金和欧盟新征收的税款，比如金融交易税。
他们的这一共识是法德两国就如何巩固欧元区达成的一项内容更广泛的协议的组成部分。
但是一些欧盟国家的外交官说，默克尔对马克龙作出让步使其他国家有胆量抵制该计划，因为它们担心这会让本国的纳税人过多地受到被经济危机重创的成员国所存在问题的影响。
在信中，胡克斯特拉坚称，应在下周召开的峰会上向各国领导人阐明在预算问题上缺乏共识。
胡克斯特拉在信中称，在21日召开的财长会议上“显然没有就开始探寻行动方案达成共识”，他还说，各方也没有就开始研究用金融交易税来提供资金达成一致。
这封信是由这位荷兰财政大臣代表比利时、卢森堡、奥地利、瑞典、丹麦、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、爱尔兰和马耳他所写。
这张12国名单让之前由8个在财政上持保守态度的小国组成的联盟得到了扩大，这些国家一直坚持认为，要解决欧元区存在的经济问题，应该在国家层面承担更多责任。
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