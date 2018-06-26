外媒称英军泄密事件平均每天超过10件：网上泄密防不胜防

英国《镜报》网站6月23日发表题为《英国皇家海军一士兵在脸书网站上发布秘密行动，令其所在的船舰于险境》的报道称，英国皇家海军一士兵让他所在的船处于险境——他在脸书网站上发布了与秘密行动有关的信息。
去年的军事安全事件数量创下纪录，这件事也是其中之一。
报道称，在过去的4年里，国防部记录在案的泄密事件数量翻了2番，现在的情况是每天超过10件。
而最大的罪犯则是他们自己的员工，他们不小心在社交媒体上贴出秘密计划和地点，以及国防部网站的详细信息。
报道称，除了这件事之外，人们在YouTube网站上还可以看到国防部某机密网站的视频，国防部雇员还在网上提到了军事命令和装备清单。
报道称，在一次事件中，军方遗失了敏感文件，结果文件照片全部被上传到脸书网站上。从国防部获得的数据显示，在2017年上半年共有1985起安全事件。2016年，官方泄露事件有3897次，这在当时创下了纪录。2012年，这个数字为920。
此前在社交媒体上泄露涉密信息的人里有一位国防部的工作人员，他在YouTube网站上发布了在阿富汗的行动视频。国防部甚至在自己的网站上公布了皇家空军在福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛——本网注）上的主基地的细节信息，泄露了混凝土跑道的厚度以及GPS坐标。
报道称，所有这些事件最终都被报告给国防部的联合安全协调中心。
目前暂无规定禁止国防部工作人员使用社交网站。
但一位网络安全专家说：“有这么多人在脸书和推特网站上丧失警惕，这很神奇。他们可能以为自己是在与朋友或家人交流，但他们发布的信息有可能会被任何人看到。”
国防部的一名发言人说：“所有的安全事件无论大小，都是有记录的，但绝大多数事件都不会产生重大的安全影响。”
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