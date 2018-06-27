美陆军训练士兵打超大城市地下战 欲应对与中俄冲突

美国军事网站 6 月 24 日发表题为《美国陆军斥资五亿美元训练士兵打地下战》的报道称，美国陆军领导人称，下一场战争将发生在超大城市，陆军开始实施一项宏大计划，让大多数作战旅做好在这些超大城市地下战斗的准备。





报道称，去年底，陆军加快实施一项努力，投入大约 5.72 亿美元训练和装备 31 个现役作战旅中的 26 个，以便在全世界人口密集的城市地区的大规模地下设施作战。





报道认为，对于这种新型战争，步兵单位需要了解如何在从狭窄的通道到宽如街道的隧道的地下迷宫中有效导航、通信、攻破重重障碍并打击敌人部队。士兵们需要新的装备和训练，以便在挑战陆军标准通信装备的地区，在完全黑暗、空气恶劣和缺乏避开敌人火力掩护的情况下作战。





高层领导人曾在公开讲话中提到这一努力的一小部分内容，但佐治亚州本宁堡陆军提高演习水平中心 —— 领导这项地下战工作的组织 —— 的陆军官员们不愿讨论这项努力的规模。





本宁堡陆军提高演习水平中心步兵学校总指挥汤利 · 赫德里克上校在接受军事网站记者采访时说： “ 我们确实意识到，在拥有地下设施 —— 下水道和地铁以及我们将遇到的一些东西 —— 的大城市 …… 我们不得不自我审视，然后说 ‘ 好吧，我们当前的装备和战术状况怎么样？ ’ 我们最近关注最少的大城市方面是什么？每个大城市都有下水道和地铁以及你可能遭遇的东西，因此让我们多关注一点。 ”





报道称，陆军最近为支持这项努力所开展的研究也未曾有人提及。陆军去年完成了对其过时的地下战方法为期四个月的审查，并出版了针对这种环境的新训练手册。





陆军一直明白，或许不得不清理和保证地下设施安全，例如人口密集城市的下水道和地铁系统。





在伊拉克和阿富汗战争之前，控制大型地下军事综合体的任务交给了陆军 “ 三角洲 ” 特种部队和海军 “ 海豹 ” 突击 6 队这样的一级特种作战部队，以及陆军第 75 游骑兵团。





报道称，但五角大楼新的重点是为打击朝鲜、俄罗斯和中国等国军队做准备，这一重点改变了一切。





一名陆军消息人士对军事网站记者说，去年所做的一项评估估算，全世界有约一万个大规模地下军事设施，其目的在于充当地下城市。





这名消息人士说，陆军不对称作战小组 —— 一个经常负责提前发现未来威胁的部门 —— 告诉美军领导人，特种作战部队无法单独解决地下问题，必须训练和装备大量常规部队在地下作战。





这名消息人士说，这项努力成为一个当务之急，因为 4800 多个此类地下设施位于朝鲜。

报道称，在最近美国总统唐纳德 · 特朗普和朝鲜领导人金正恩会面后，华盛顿和平壤的关系似乎在升温。但据陆军新的地下手册称，除了地下核导弹设施，朝鲜还有能力把成千上万部队通过边境地下隧道运往韩国。





该手册称，在俄罗斯方面，它从苏联继承了一个庞大的地下设施项目，其目的是在战时确保政府领导和军事指挥与控制。莫斯科、其他俄罗斯主要城市以及主要军事指挥部所在地的地下，仍然存在地下掩体、隧道、秘密地铁线和其他设施。

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