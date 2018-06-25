英媒称朝鲜媒体改变对美国调门：反美论调消失

英媒称，几个月来，朝鲜的宣传工作似乎一直在改变调门。





据英国广播公司网站 6 月 23 日报道，朝鲜首都和其他城市张贴的横幅标语和宣传画通常把美国描绘成残暴的帝国主义侵略者，把韩国或日本描绘成华盛顿心甘情愿的盟友。不过，去过这个国家的人们说，他们看到那些宣传画如今已经被宣扬经济进步和朝韩修好的内容所取代。

报道称，这个控制严格的国家的主要报纸也出现了基调转变，这表明该国开始向人民传递其最近的外交解冻信号。





报道表示，宣传画的目的是激发爱国主义，增强人们对领导层的信心，让人们感觉生活的艰难是为了国家获得更大荣誉。





旧的宣传画号召进行 “ 无情报复 ” 和消灭美国。澳大利亚格里菲斯大学专家安德烈 · 阿布拉哈米安说： “ 那些残酷无情的宣传画通常只会在国际形势恶劣的情况下才会增多。紧张局势缓和时，它们就会减少。 ”





报道称，官方政策的变化还体现在《劳动新闻》这份全国大报上。通常情况下，这份报纸会定期刊登有关美国的负面报道，把华盛顿描绘成一个敌对势力，并把美国卷入叙利亚这样的冲突作为美帝国主义为非作歹的证据。





但在金正恩和特朗普 “6·12” 会谈之前的一些日子里，这份通常措辞激烈的报纸停止了批评美国。两国首脑会谈后，该报大量刊登照片进行了报道，欢呼金正恩是全球政治家与和平缔造者。





据英国《金融时报》网站 6 月 22 日刊登题为《反美论调从朝鲜媒体上消失》的报道称，数十年来，美国在朝鲜宣传人员眼中一直是 “ 腐朽、病态的强盗国家 ” 。然而，这种仇恨在一夜之间消除了。





报道称，在 6 月 12 日具有里程碑意义的朝美峰会之后，朝鲜官方媒体报道就再也看不到尖刻的反美言论了。一些分析人士认为，这样的转变是为了让朝鲜人做好准备，迎接朝美关系新时代。





首尔大学研究朝鲜宣传活动的专家彼得 · 沃德表示： “ 反美论调消失了。朝鲜似乎正让人们准备迎接新的开端。 ”





报道称，朝鲜论调的改变将支撑包括美国总统特朗普在内的一些人的希望，他们相信金正恩真心想让与世隔绝的朝鲜回归国际社会。





上周朝美领导人在新加坡会谈，承诺开辟 “ 新的未来 ” ，之后双方都展现出友好姿态。 6 月 19 日，美国暂停长期以来激怒朝鲜的美韩军演。而朝鲜似乎已确定要把在上世纪 50 年代朝鲜战争中阵亡的美国军人的遗骸送还给美国。





报道称，然而，依然有人怀疑朝鲜只是在利用平和的氛围推动对朝制裁的解除，实际上并没有采取行动来实现朝美峰会宣称的目标：朝鲜无核化。





据报道，但沃德表示，朝鲜官方媒体释放的信号，包括对与朝鲜无关的美国政治事态的中立报道（这样的报道通常是朝鲜的盟友才有的待遇），其实意义重大。





报道表示，朝鲜的主要报纸《劳动新闻》曾经充斥着慷慨激昂、长篇大论的反美文章。但自今年

3

月朝鲜半岛的外交活动开始加速以来，《劳动新闻》就没刊登过一篇对特朗普进行直接攻击的文章。沃德表示，最近一篇包含略微负面言论的文章是在

5

月

20

日发表的，之后就完全看不到批评性的评论了。

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