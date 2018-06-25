贸易战加重美地方危机感 企业赴美投资意愿低迷

日本《每日新闻》 6 月 24 日报道题：美国的建厂计划前景暗淡。特朗普总统掀起 “ 贸易战，遭到中国和欧盟等的报复，美国地方的危机感日益加重。 “ 美国优先 ‘’ 贸易政

策的最终目标是吸引企业到美国设厂，但由于前景不明朗，企业投资意愿低迷。

美国商务部长罗斯在华盛顿近郊举行的招商引资活动上就印度制铁公司收购和重启炼铁厂一事表示，将产生 500 个就业岗位，这证明特朗普总统的政策在顺利实施。该炼铁厂位于俄亥俄州，处于朗普的支持地 “ 铁锈地带 ” 。由于形势低迷，该炼铁厂 2009 年关闭。但特朗普政府限制钢铁进口，国内钢铁价格上涨，炼铁厂又有了盈利的可能。

罗斯强调，这才是特朗普政府的真正目的他表示，围绕限制汽车及零部件进口的调查可能于 7 月底或 8 月结束，政府将加快出台限制进口政策。待朗普近日在推特 (45.88, 0.64, 1.41%) 上表示，由于欧盟征收报复性关税，美国将对所有的欧洲汽车征收 20% 的关税。 11 月中期选举临近，特朗普准备在汽车领域也采取限制进口措施。





在招商引资活动上，日本汽车零件制造商东洋电装宣布扩建俄亥俄州的检查中心但东洋电装美国法人总裁井田靖彦不无担忧地表示前景非常令人担心。该中心也负责检查在中国和越南等国生产的产品，如果美国启动限制进口汽车及零件的措施，该公司可能成为限制对象。

企业之所以对在美国投资采取谨慎姿态，是因为如果在美国设厂向其他国家出口产品，随着贸易战升温对方也可能对美国产品征收高关税，那对企业而言就不合算了。

蒙大拿州一位负责人表示： “ 中国企业原计划在州内建设牛肉加工厂，但现在计划搁浅。我们也必须维持与日本和加拿大等国的关系。 ” 积极吸引日本中小企业的爱达荷州的一位州议员表示： “ 在无法看清前景的情况下我们难以采取行动。 ”

一家咨询公司负责人表示，随着美国国内钢铁和铝材产品价格上涨，工厂建设费和生产设备费用也在提高，虽然从长远来看进入美国市场是有希望的，但如果企业目标是取得短期成果，那么现在还不是投资的最佳时期。

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