英国经济因脱欧驶入“慢车道”：居民财富减少 楼市趋冷

美媒称，虽然英国明年正式脱欧究竟以何面貌呈现尚不明朗，但是脱欧决定显然已对经济产生了负面影响：居民财富减少，公司投资更为谨慎，楼市趋冷。





据美联社 6 月 24 日报道，举行公投决定脱欧后的两年间，曾为世界强大经济体中的领跑者的英国已沦落到慢车道。而 2019 年 3 月 29 日正式脱欧时英国与欧盟将维持何种关系，笼罩在此事上的不确定性可能导致形势变得更加严峻。





报道称，特雷莎 · 梅首相的保守党政府对于应维持何种关系也存在分歧。有人支持 “ 硬脱欧 ”—— 彻底脱欧，让英国完全退出欧盟的自由贸易联盟，但也赋予英国与世界各国达成新贸易协议的更大自由。另外一些人希望英国尽可能与最大贸易伙伴欧盟保持密切关系，这可能意味着英国也必须遵守欧盟的较多规则。





大公司已敲响警钟。飞机制造业巨头空中客车公司本周发出威胁：如果脱欧谈判无法达成明确的协议，它将从英国撤资。空客在英国有 1.4 万名雇员。





空客英国工厂所在社区的议员达伦 · 琼斯说： “ 由于政府在脱欧谈判问题上制造了巨大的混乱，数以千计的高薪技术岗位现在面临着风险。 ”





报道称， 2016 年 6 月的脱欧公投前，英国连续多年成为工业化国家中增长最快的经济体之一。现在，英国经济几乎不再增长。今年第一季度经济仅比上一季度增长 0.1% ，创五年来新低。





对大多数人而言，最为显著的影响就是英镑贬值。 2016 年 6 月的脱欧公投后，英镑汇率下滑 15% ，跌至 1 英镑兑 1.21 美元，为 1985 年以来的最低水平。结果导致物价上涨，消费者和企业面临进口产品和能源价格升高的局面。去年底通货膨胀率达到 3% 的高点。





报道称，英镑贬值对某些公司有利：出口商和主要不在英国销售产品的跨国公司。但是，它对消费者开支以及依赖消费者购物的企业会产生不利影响。零售业遭受的冲击最大。最引人注目的公司 —— 比如玩具反斗城和梅普林电子公司 —— 纷纷破产；连锁企业玛莎百货公司计划大幅裁员。尽管失业率处于 1975 年以来的最低水平 4.2% ，可是在物价上涨的同时，工资增长却出现停滞。





伦敦索尔特威士忌酒吧餐厅经理纳格什 · 巴卢什说： “ 脱欧之后，价格无疑上涨了。年初时我们挣扎了一番，现在我们已经提价了。汇率对游客有利。他们知道可以比往常稍微多花点钱。但是，当地人来得少了。他们开始考虑开支问题。 ” 这家酒吧紧邻海德公园，是外国游客常去的地方。





据英格兰银行行长马克 · 卡尼最近估计，英国每户家庭的平均收入比脱欧公投前的预测水平少了约 900 英镑。





报道称，与此同时，据房地产中介公司福克斯顿斯集团统计，房地产市场也大大冷却了，伦敦去年销售的房地产数量接近历史最低水平。





虽然一些潜在的外国买家受到英镑贬值的吸引，但是其他人群似乎被吓跑了，因为脱欧可能对其投资造成不确定影响。





报道称，由于外界预期英格兰银行将逐步加息，持续增长了数年的住房价格已停止上涨。

福克斯顿斯集团首席执行官尼克 · 巴登预测房地产市场今年仍将日子难熬。而万神殿宏观经济学研究公司分析师塞缪尔 · 图姆斯则预测住房价格未来半年将不涨不跌。





报道称，在到处都是不确定因素的背景下，企业愈发不愿投资大项目。由于脱欧可能导致欧盟对进口自英国的产品征收关税，在公司了解新规定之前，它们不愿在英国工厂和办公空间上投入巨资。





法国加来港港口副总裁伯努瓦 · 罗歇本月向英国议会某委员会抱怨称： “ 我们知道英国要脱欧，但我们不知道脱欧究竟意味着什么。 ”





该委员会保守党主席妮基

·

摩根答曰：

“

不知道的不是你一个人。

”

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