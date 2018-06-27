西点军校开展格斗训练：防备敌人“近身”抢夺武器

美国 “ 勇士专家 ” 网站 6 月 24 日报道称，在高风险的军事冲突中，武器、火器、近身战通常要融合在一起，许多军事和执法机构认为，这种危险情况现在需要进行完全不同的 “ 近身 ” 战的训练，即所谓的 “ 格斗术 ” 。





西点军校格斗项目主任马特 · 拉森在采访中告诉 “ 勇士专家 ” 网站全球安全栏目，西点军校的每个学员现在都在学习的 “ 格斗术 ” 的发展源于如下现实：战争中的很大一部分伤亡发生在 5 英尺（ 1 英尺约合 0.3 米）的近距离内。





拉森主持西点军校的这个项目，而且提供长期的咨询活动，把格斗术训练带到包括美国军队、国外友军和执法机构中。





尽管自 20 世纪初以来，各种各样的白刃战训练一直是西点学员培训的内容之一，但拉森是将融合的格斗概念于 20 世纪 90 年代中期引入西点军校的第一人。





报道称，这种培训准备应对的情况是敌人迅速夺取枪支或者刀具，或者试图从他们攻击的人手中抢到武器。这种类型的对抗需要融合的方式 —— 将身体力量、白刃战和近身武器使用整合起来。





为美国警察部队、科威特和加拿大特种部队及英国步兵提供培训后，拉森说，全球的城市化让掌握 “ 近身 ” 作战技巧变得日益迫切。

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