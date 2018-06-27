美国要求所有国家11月停止进口伊朗石油 否则制裁

美国多家媒体报道，美国政府希望包括盟友在内的所有国家在11月4日前停止从伊朗进口石油，否则将面临美国制裁，这次美国不会给予任何国家豁免。负责此事的美国国务院高级官员已赴欧亚多个国家寻求支持，并将前往印度和中国。
《华盛顿邮报》6月26日报道，美国国务院一名不愿透露姓名的高级官员在电话吹风会（briefing）上表示，鉴于伊朗在该地区的所有不良行为，将限制伊朗的资金来源。
目前，德国、法国和英国仍在与伊朗做生意，他们已要求美国政府授予豁免权，保护其在能源、银行、航空和制药等关键行业的利益。但上述美国国务院官员表示，“我们不会给予豁免。”
美国有线电视新闻网（CNN）26日报道，这名官员补充说，目前从德黑兰购买石油的所有国家都不例外，“我们将此事定为国家安全层级最高的事项之一，我认为我们不会给予（任何国家）豁免，尽管我不太愿意说‘永远零豁免’这种话。”
彭博社则报道称，这名官员表示，尽管目前不排除在11月最后期限前允许豁免或延长期限的可能性，但美国政府目前没有讨论这些问题。
财经媒体CNBC认为，这种强硬的“一刀切”立场与奥巴马时期允许各国逐渐减少自伊朗进口量的做法大相径庭。
《华盛顿邮报》称，这名官员已经访问了一些欧洲和亚洲国家，表达了美国的期望，并将访问印度和中国。
他说，“我在（同这些国家）双边会谈时一再告诉他们，现在应做好准备，使（进口伊朗原油）降为零……绝大多数国家都愿意拥护并支持我们的做法，因为他们认为伊朗是一种威胁，自2015年来，地区局势变得更糟，而非更好。”
他还将前往海湾国家，确保伊朗石油不再出口造成的供应缺口能够得到别国增产补充。
目前美国政府正采取多方措施，将伊朗从以美元为基础的世界金融体系中孤立出来。美国将寻求SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）开除伊朗银行，还将寻求反洗钱金融行动特别工作组 （FATF）对伊朗加强审查。
国际原子能机构报告显示，尽管美国撤出“伊核协议”，伊朗目前仍在履行该协议下的承诺。美国对伊朗的指责——参与地区军事冲突、进行弹道导弹试验和侵犯人权，都不是2015年“伊核协议”中的内容。
全球油价上涨
彭博社26日报道称，受上述消息影响，全球原油价格上涨。纽约油（WTI）上涨逾3.5%，突破70美元/桶整数关口，布伦特油上涨超2%，突破76美元/桶整数关口，上海油（SC1809）上涨超2%，突破480元/桶整数关口（约合73美元/桶）。
能源咨询机构Energy Aspects首席石油分析师艾姆瑞塔·森（Amrita Sen）分析油价上涨原因称，如果美国及其盟友全部停止从伊朗进口原油，印度和中国也降低进口量，国际原油市场将出现150万桶/日的供应缺口，这比一周前市场普遍预期的水平高得多。
伊朗石油部长赞加内（Bijan Zanganeh）上周对CNN表示，由于美国制裁措施，已经有客户开始拒绝交易。
“你不能单方面实施贸易制裁，”赞加内说，“同时却指望全球石油市场不会出现负面反应。”
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