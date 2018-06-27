美国要求所有国家11月停止进口伊朗石油 否则制裁

美国多家媒体报道，美国政府希望包括盟友在内的所有国家在 11 月 4 日前停止从伊朗进口石油，否则将面临美国制裁，这次美国不会给予任何国家豁免。负责此事的美国国务院高级官员已赴欧亚多个国家寻求支持，并将前往印度和中国。





《华盛顿邮报》 6 月 26 日报道，美国国务院一名不愿透露姓名的高级官员在电话吹风会（ briefing ）上表示，鉴于伊朗在该地区的所有不良行为，将限制伊朗的资金来源。

目前，德国、法国和英国仍在与伊朗做生意，他们已要求美国政府授予豁免权，保护其在能源、银行、航空和制药等关键行业的利益。但上述美国国务院官员表示， “ 我们不会给予豁免。 ”

美国有线电视新闻网（ CNN ） 26 日报道，这名官员补充说，目前从德黑兰购买石油的所有国家都不例外， “ 我们将此事定为国家安全层级最高的事项之一，我认为我们不会给予（任何国家）豁免，尽管我不太愿意说 ‘ 永远零豁免 ’ 这种话。 ”

彭博社则报道称，这名官员表示，尽管目前不排除在 11 月最后期限前允许豁免或延长期限的可能性，但美国政府目前没有讨论这些问题。

财经媒体 CNBC 认为，这种强硬的 “ 一刀切 ” 立场与奥巴马时期允许各国逐渐减少自伊朗进口量的做法大相径庭。

《华盛顿邮报》称，这名官员已经访问了一些欧洲和亚洲国家，表达了美国的期望，并将访问印度和中国。

他说， “ 我在（同这些国家）双边会谈时一再告诉他们，现在应做好准备，使（进口伊朗原油）降为零 …… 绝大多数国家都愿意拥护并支持我们的做法，因为他们认为伊朗是一种威胁，自 2015 年来，地区局势变得更糟，而非更好。 ”

他还将前往海湾国家，确保伊朗石油不再出口造成的供应缺口能够得到别国增产补充。

目前美国政府正采取多方措施，将伊朗从以美元为基础的世界金融体系中孤立出来。美国将寻求 SWIFT （环球同业银行金融电讯协会）开除伊朗银行，还将寻求反洗钱金融行动特别工作组 （ FATF ）对伊朗加强审查。

国际原子能机构报告显示，尽管美国撤出 “ 伊核协议 ” ，伊朗目前仍在履行该协议下的承诺。美国对伊朗的指责 —— 参与地区军事冲突、进行弹道导弹试验和侵犯人权，都不是 2015 年 “ 伊核协议 ” 中的内容。

全球油价上涨

彭博社 26 日报道称，受上述消息影响，全球原油价格上涨。纽约油（ WTI ）上涨逾 3.5% ，突破 70 美元 / 桶整数关口，布伦特油上涨超 2% ，突破 76 美元 / 桶整数关口，上海油（ SC1809 ）上涨超 2% ，突破 480 元 / 桶整数关口（约合 73 美元 / 桶）。





能源咨询机构 Energy Aspects 首席石油分析师艾姆瑞塔 · 森（ Amrita Sen ）分析油价上涨原因称，如果美国及其盟友全部停止从伊朗进口原油，印度和中国也降低进口量，国际原油市场将出现 150 万桶 / 日的供应缺口，这比一周前市场普遍预期的水平高得多。

伊朗石油部长赞加内（ Bijan Zanganeh ）上周对 CNN 表示，由于美国制裁措施，已经有客户开始拒绝交易。

“

你不能单方面实施贸易制裁，

”

赞加内说，

“

同时却指望全球石油市场不会出现负面反应。

”

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