    • 2018年6月27日

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    美国要求所有国家11月停止进口伊朗石油 否则制裁

    星期三, 六月 27, 2018

    美国多家媒体报道，美国政府希望包括盟友在内的所有国家在114日前停止从伊朗进口石油，否则将面临美国制裁，这次美国不会给予任何国家豁免。负责此事的美国国务院高级官员已赴欧亚多个国家寻求支持，并将前往印度和中国。

    《华盛顿邮报》626日报道，美国国务院一名不愿透露姓名的高级官员在电话吹风会（briefing）上表示，鉴于伊朗在该地区的所有不良行为，将限制伊朗的资金来源。
    　　
    目前，德国、法国和英国仍在与伊朗做生意，他们已要求美国政府授予豁免权，保护其在能源、银行、航空和制药等关键行业的利益。但上述美国国务院官员表示，我们不会给予豁免。
    　　
    美国有线电视新闻网（CNN26日报道，这名官员补充说，目前从德黑兰购买石油的所有国家都不例外，我们将此事定为国家安全层级最高的事项之一，我认为我们不会给予（任何国家）豁免，尽管我不太愿意说永远零豁免这种话。
    　　
    彭博社则报道称，这名官员表示，尽管目前不排除在11月最后期限前允许豁免或延长期限的可能性，但美国政府目前没有讨论这些问题。
    　　
    财经媒体CNBC认为，这种强硬的一刀切立场与奥巴马时期允许各国逐渐减少自伊朗进口量的做法大相径庭。
    　　
    《华盛顿邮报》称，这名官员已经访问了一些欧洲和亚洲国家，表达了美国的期望，并将访问印度和中国。
    　　
    他说，我在（同这些国家）双边会谈时一再告诉他们，现在应做好准备，使（进口伊朗原油）降为零……绝大多数国家都愿意拥护并支持我们的做法，因为他们认为伊朗是一种威胁，自2015年来，地区局势变得更糟，而非更好。
    　　
    他还将前往海湾国家，确保伊朗石油不再出口造成的供应缺口能够得到别国增产补充。
    　　
    目前美国政府正采取多方措施，将伊朗从以美元为基础的世界金融体系中孤立出来。美国将寻求SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）开除伊朗银行，还将寻求反洗钱金融行动特别工作组 FATF）对伊朗加强审查。
    　　
    国际原子能机构报告显示，尽管美国撤出伊核协议，伊朗目前仍在履行该协议下的承诺。美国对伊朗的指责——参与地区军事冲突、进行弹道导弹试验和侵犯人权，都不是2015伊核协议中的内容。
    　　
    全球油价上涨
    　　
    彭博社26日报道称，受上述消息影响，全球原油价格上涨。纽约油（WTI）上涨逾3.5%，突破70美元/桶整数关口，布伦特油上涨超2%，突破76美元/桶整数关口，上海油（SC1809）上涨超2%，突破480/桶整数关口（约合73美元/桶）。

    能源咨询机构Energy Aspects首席石油分析师艾姆瑞塔·森（Amrita Sen）分析油价上涨原因称，如果美国及其盟友全部停止从伊朗进口原油，印度和中国也降低进口量，国际原油市场将出现150万桶/日的供应缺口，这比一周前市场普遍预期的水平高得多。
    　　
    伊朗石油部长赞加内（Bijan Zanganeh）上周对CNN表示，由于美国制裁措施，已经有客户开始拒绝交易。
    　　
    你不能单方面实施贸易制裁，赞加内说，同时却指望全球石油市场不会出现负面反应。

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