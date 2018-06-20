亚太地区股市波动引关注

外媒称，上证综指抹去近两年来的全部涨幅，并跌破了 3000 点重要支撑位。





据美国《彭博商业周刊》 6 月 19 日报道，上证综指 6 月 19 日盘前即跌破 3000 点，此后一路向下。午后沪指继续下探，一度跌达 3.2% ，股指报 2924.91 点，创 2016 年 7 月以来新低。





据报道， 6 月 19 日，沪港台三地股指重挫，恒生指数跌 2.4% ，台股指数跌 1.4% 。





报道援引万联证券分析师胡红伟的话分析，除了中美经贸关系以外， 6 月以来有美联储加息、中国经济数据、独角兽回归和 CDR 发行等因素，使得多重利空压制股市表现。东北证券财富管理部总经理郭峰认为，在 A 股下跌过程中，质押的风险越来越大， 6 月 19 日可能有部分股票触及平仓线，引发恐慌性抛盘。





报道称，由于沪指已跌破此前市场认为的三千点 “ 政策底 ” ，国家队是否会出手救市成为市场焦点。 19 日媒体报道和小米推迟 CDR 的消息，显示监管有呵护之意。《中国证券报》援引投资机构称，此前离场观望的部分机构资金，目前已经重新瞄准 A 股。他们中的不少人表示，目前市场已经跌出底部，正积极展开布局，倘若跌破 3000 点将进一步升级为扫货模式。





此外，小米已申请推迟原定于 6 月 19 日的中国存托凭证发行审核，决定先发行港股，再择机于境内发行 CDR 。





元大证券分析师王清称，市场若破 2900 点后的进一步下跌空间有限。尽管沪指后续不会很快反弹，但是大盘股的估值相对安全， “ 雷 ” 区较少，即股权质押、业绩兑现风险相对较低；而小股票的股权质押风险较大。





据报道，北京时间 6 月 19 日 13:15 ，追踪大盘蓝筹的沪深 300 指数跌 2.9% ，深圳创业板指数跌 4% 。





另据路透社东京 6 月 19 日报道，亚洲股市周二（ 19 日）跌至四个月低点。 MSCI 明晟亚太地区（除日本）指数跌逾 1% ，受到中国股市下跌拖累。





中国沪综指 .SSEC 跌 1.6% ，香港恒生指数 .HSI 跌 2% 。





日经指数 .N225 跌 0.8% ，韩国综合股价指数 .KS11 下滑 0.85% ，澳股 S&P/ASX 200 指数上扬 0.3% 。





E-

迷你标普

500

指数期货跌

0.8%

，预示华尔街继周一（

18

日）下滑后继续下跌。

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