亚太地区股市波动引关注

外媒称，上证综指抹去近两年来的全部涨幅，并跌破了3000点重要支撑位。
据美国《彭博商业周刊》6月19日报道，上证综指6月19日盘前即跌破3000点，此后一路向下。午后沪指继续下探，一度跌达3.2%，股指报2924.91点，创2016年7月以来新低。
据报道，6月19日，沪港台三地股指重挫，恒生指数跌2.4%，台股指数跌1.4%。
报道援引万联证券分析师胡红伟的话分析，除了中美经贸关系以外，6月以来有美联储加息、中国经济数据、独角兽回归和CDR发行等因素，使得多重利空压制股市表现。东北证券财富管理部总经理郭峰认为，在A股下跌过程中，质押的风险越来越大，6月19日可能有部分股票触及平仓线，引发恐慌性抛盘。
报道称，由于沪指已跌破此前市场认为的三千点“政策底”，国家队是否会出手救市成为市场焦点。19日媒体报道和小米推迟CDR的消息，显示监管有呵护之意。《中国证券报》援引投资机构称，此前离场观望的部分机构资金，目前已经重新瞄准A股。他们中的不少人表示，目前市场已经跌出底部，正积极展开布局，倘若跌破3000点将进一步升级为扫货模式。
此外，小米已申请推迟原定于6月19日的中国存托凭证发行审核，决定先发行港股，再择机于境内发行CDR。
元大证券分析师王清称，市场若破2900点后的进一步下跌空间有限。尽管沪指后续不会很快反弹，但是大盘股的估值相对安全，“雷”区较少，即股权质押、业绩兑现风险相对较低；而小股票的股权质押风险较大。
据报道，北京时间6月19日13:15，追踪大盘蓝筹的沪深300指数跌2.9%，深圳创业板指数跌4%。
另据路透社东京6月19日报道，亚洲股市周二（19日）跌至四个月低点。MSCI明晟亚太地区（除日本）指数跌逾1%，受到中国股市下跌拖累。
中国沪综指.SSEC跌1.6%，香港恒生指数.HSI跌2%。
日经指数.N225跌0.8%，韩国综合股价指数.KS11下滑0.85%，澳股S&P/ASX 200指数上扬0.3%。
E-迷你标普500指数期货跌0.8%，预示华尔街继周一（18日）下滑后继续下跌。
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