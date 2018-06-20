安倍寻求9月与金正恩会谈：绑架问题还没解决

日媒称，日本首相安倍晋三 18 日表示，准备与朝鲜最高领导人金正恩举行首脑会谈，以解决朝鲜在 20 世纪 70 年代和 80 年代绑架日本国民的问题。此次会晤很可能在今年秋天举行。





据共同社 6 月 18 日报道，安倍当天在参议院决算委员会的会议上说， “ 为了解决绑架问题，不会放过任何机会 ” 。





与此同时，有媒体报道称，日方打算于 9 月中旬在俄罗斯举办的国际经济论坛间隙或 9 月晚些时候在纽约举行的联合国大会期间，举行日朝首脑会谈。





上周，美国总统特朗普在新加坡与金正恩举行的史无前例的会晤中提到了绑架问题，随后东京已开始为自 2004 年以来的首次日朝首脑会晤做全面准备。





安倍说： “ 最终，我必须与金正恩面对面并举行首脑会谈。 ”





报道称，尽管他表示尚未作出任何决定，但重申与金正恩的会谈必须有助于解决绑架问题及朝鲜的核与导弹问题。





据报道，安倍指出，金正恩的 “ 领导能力 ” 使美朝首次首脑会谈成为可能。他表示，希望日朝关系也能 “ 重新开始 ” ，并誓言通过 “ 打破互不信任的局面 ” 来解决相关问题。





但安倍强调，在不解决长期存在的绑架问题的情况下，日本不会向朝鲜提供经济合作，也不会实现双边关系正常化。他将解决绑架问题称为日本政府的首要任务。





报道称，安倍已表示，在一个潜在的国际融资框架下，日本可能会帮助承担平壤无核化的代价。





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日，金正恩在与特朗普的会晤中，重申了朝鲜对半岛无核化的承诺。

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