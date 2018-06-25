美军方资助“基因驱动器”引争议 外媒称或带来意外

澳大利亚广播公司网站 6 月 23 日发表题为《基因驱动器：野蛮科学还是野蛮解决方案？》的报道称，由美国军方资助的一种新型基因技术拥有消灭野生老鼠和疟疾的潜力 —— 但是科学家们正如履薄冰，并警告说这项技术可能带来意想不到的后果。

当麻省理工学院的先锋生物学家凯文 · 埃斯韦尔特第一次想到这个点子的时候，他知道自己将提出一个了不起的概念。 CRISPR 基因编辑技术是一种新型的基因工程技术，它使科学家能够比以往更加容易和准确地对基因进行修改、删除，并将其插入到生物体中。

报道称，埃斯韦尔特的奇思妙想是有关可自我繁殖的基因驱动器的概念。基因驱动器是一种遗传机制，它可以增加某个特定基因被遗传给后面世代的几率，从而使它能够优先地在整个物种内得到传播。

基因驱动器的发生是一个自然过程，但是在麻省理工学院媒体实验室 “ 进化雕刻 ” 团队担任负责人的埃斯韦尔特教授已经提出制作人工基因驱动器的方法。这种技术可以使科学家选择某些基因，并使它们在野生动物种群内传播，以便使这些动物变得无法生育或无法继续生存。





澳大利亚阿德莱德大学遗传学家保罗 · 托马斯是一个名为 “ 侵害性啮齿动物遗传生物控制 ” （ GBIRd ）的国际协作组织成员。该组织研制针对生活在岛屿上的野生啮齿动物的基因驱动器。他说，岛屿只占全世界陆地面积的 5% ，但却是地球上 80% 物种灭绝的发生场所，并且拥有 40% 的濒危物种。托马斯说： “ 老鼠引起岛屿的荒芜。它们进入候鸟的筑巢地，它们偷吃小鸡和鸟类。 ”

托马斯教授的团队即将证实他们是否研制出一种可以让雌性老鼠失去生育能力的基因驱动器。

报道称，他们还对基因驱动器在老鼠群体中传播的潜力进行了仔细模拟。但是，计算机模型并不能预计到全部的意外后果。

托马斯教授在自己的实验结束和发表之前就热切地谈论这项研究，这不是一个科学家的典型做法。他说： “ 社会上的人们对于这种方法是不是一项可以使用的恰当技术存在很多关注。当我们谈论基因驱动器的时候，我们谈论的是一种可以在整个群体中传播的基因。我们在实验室里进行了尽可能安全的实验，以确保在这些实验鼠被意外释放到外界环境中时，这种基因驱动器不会得到扩散。 ”





据托马斯说，美国军方的国防部高级研究项目局（ DARPA ）正在为他的研究 —— 通过与北卡罗来纳州立大学的一项协作 —— 提供资助，资助金额 “ 达数百万美元 ” 。

根据 “ 第三世界网络组织 ” 援引信息自由法令申请获取的文本，据称 DARPA 向各类基因驱动器项目提供了多达 1 亿美元的资助。 DARPA 的代表对记者寻求评论的询问未作回应。 DARPA 官网称， “ 安全基因 ” 计划意在 “ 保护战士和国土免遭有意或意外误用基因组编辑技术的危害；防止 / 逆转特定生物系统中的基因变化；以及促进使用基因编辑器的安全、精确和有效的医学治疗手段的开发 ” 。

报道称，基因驱动器技术也许可以提供消灭疟疾的新颖解决方案，但是一些人担心如果它被用于生物恐怖主义等恶毒目的，将对公共健康造成严重威胁。例如，会不会有人投放促使蚊子携带疾病的传播而不是防止这些疾病的基因驱动器？在自家后院捣鼓的生物黑客们是否可能在监管当局的注视之外搞出某种基因驱动器？

这与托马斯教授的初衷相去甚远。他似乎对于从美国军方获得研究资助一事不以为意。他说： “ 我们不会再接受其他资金来源的资助，这将使我们可以不断推动这项技术，以达到我们保护自然的目标。这不会以任何方式改变我们希望进行的实验。 ”





报道称，基因驱动器是否会成为生物恐怖主义的新疆界仍然有待观察。与此同时，一场针对野生老鼠的基因组战争看来必将在不远的未来打响。

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