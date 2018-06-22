日本要以举国之力研发新电池

日媒称，日本新能源产业技术综合开发机构（ NEDO ） 6 月 15 日宣布，将与丰田汽车和松下等企业启动新一代高效电池 “ 全固体电池 ” 核心技术的开发。力争 2022 年度之前确立技术。在纯电动汽车（ EV ）使用的锂电池领域，日本企业被中国企业赶超。将举全日本之力推进研发，力争实现电池产业的复权。





据《日本经济新闻》网站 6 月 21 日报道，日本新能源产业技术综合开发机构此前就以材料厂商为中心推进全固体电池的研发。丰田、日产汽车和本田等汽车厂商也加入了 6 月 15 日成立的新项目，合作企业合计达到 23 家。将以量产和搭载于纯电动汽车为目标启动研究。





报道称，锂电池的主要零部件使用液体电解质，在续航里程和成本层面存在诸多课题。由于全固体电池使用固体零部件，无需担心漏液问题，安全性能得到提高，输出功率也更高。同时，容易实现小型化，设计的自由度也将随之提高。





报道还称，该项目力争在 2022 年度之前确立全固体电池的核心技术。到 2030 年前后将每千瓦时电池组的成本降至锂电池的三分之一左右，将快速充电时间也缩短至三分之一（ 10 分钟）。





报道指出，车载电池的开发需要举全国之力构建开发体制。在中国，获得政府扶持的电池厂商快速成长壮大。据调查公司 Techno Systems Research 统计，曾长期占据车载锂电池全球市场份额首位的松下在 2014 年握有 44% 的份额，预计 2018 年将下滑至 16% 。





报道还指出，围绕全固体电池，日本在电解质材料的开发等方面领先世界。日本新能源产业技术综合开发机构的项目经理细川敬也表示 “ 全固体电池的专利有一半来自日本 ” 。因此，计划借助丰田等大型车企的加入实现反攻。松下的资源与能源研究所所长藤井映志强调 “ 作为电池厂商在全固体电池领域绝对不能输给海外企业 ” 。





充当开发领头羊的是丰田。丰田力争 20 年代上半期将全固体电池投入使用。丰田的全固体电池专利申请件数位居世界之首。开发人员达 300 人左右，比 2017 年秋季增加了 5 成左右。在 6 月 15 日的记者会上，丰田的电池材料技术研究部部长射场英纪表示 “ 开发取得了巨大的进展，无论如何都希望推向实用化 ” 。





报道称，如何走在拥有雄厚资金和丰富人才的中国企业前头？吸取半导体和液晶面板等领域被中国企业赶超的教训，日本加速推进开发显得至关重要。

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