美国教育为“平权”牺牲亚裔？美媒：华裔反平权呼声高

美媒称，就哈佛大学录取过程中对亚裔美国人的制度歧视发起的一项诉讼，以及一项改变纽约市特殊高中招生办法的提议，再一次把人们的注意力转移到了多元的美国亚裔群体内外的种族政治断层。





据美国《纽约时报》网站 6 月 20 日报道，在纽约，市长白思豪（ Bill de Blasio ）最近提出了一项改变纽约最顶尖公立学校招生标准的建议。在这些学校里，亚裔美国人过多，而黑人和拉丁裔学生不足。目前，入学的唯一指标是一项考试，但白思豪希望将席位分配给全市所有中学的顶尖学生，这很可能会减少亚裔美国人的名额。





以 T·K· 朴为笔名的博主表示，他认为这一计划是具有歧视性的，但他并不认为这是因为对亚裔美国学生怀有敌意。他说，问题在于这是在迫使亚裔美国人放弃一些东西，而不是去要求那些以白人为主的绩优学校去进行族裔融合。





T·K· 朴说： “ 不论你如何修饰你的表达，这都是白人的归白人的，然后告诉亚裔和非裔、拉丁裔去争抢剩下的东西。 ”





平权问题致亚裔群体分裂





报道称，来往于昂贵私人教师和 SAT 训练营之间的朱莉 · 姚清楚，自己的教育对她的中国移民父母来说意味着一切。他们认为，因为她是亚裔，大学会以更高标准来评判她。





现年 21 岁的她是巴纳德学院的大一新生，也是平权行动的支持者。她认为，考试成绩并非衡量学术潜能的唯一指标。





“ 但是在另一方面， ” 朱莉 · 姚说， “ 我的所有信息都来自我的亚裔父母，上一代人，他们说这是在区别对待亚裔美国小孩。 ”





报道称，姚的内心挣扎反映了广泛层面上的亚裔美国人的矛盾心理，不只是对于平权行动，也对于他们在美国种族秩序中的地位。





报道称，对于以种族为基础的平权运动政策，亚裔美国人一直是声音最高、最为显著的反对者，这让人们普遍认为，他们与许多精英院校内仍属弱势的黑人和拉丁族裔是存在不和的。但这样的假象却遮蔽了全国性调查的事实 —— 大部分亚裔美国人都支持教育平权运动。

报道称，然而，不同世代、地域和社会经济背景的亚裔美国人，在最为紧迫的问题上有着不同的看法，从而导致分裂。





例如，东南亚裔群体贫困率高，在平权行动以及其他社会正义问题上，他们的利益往往与黑人和拉丁裔群体一致。而调查中显示往往不被视作亚洲人的南亚人口，则是有着最高收入和教育成就的群体之一，他们也是平权运动的坚定支持者。





部分华裔反对平权运动





报道称，但与此同时，有学者称，反对平权运动最激烈的呼声，有一部分来自近年的第一代中国移民日渐兴起的运动。





报道表示，一些华裔美国活动人士正在领导一场新兴运动。这个反对平权行动的运动在 2014 年兴起，当时的一场活动挫败了加州的一项允许公立学院和大学采取平权行动的法案。这些活动人士大多是在过去 20 年里从中国大陆移民到美国的华人。他们大多受过良好教育，经常通过中国的信息应用微信进行交流。





48 岁的中国移民托尼 · 徐将平权行动视为一种种族主义，称它是 “ 歧视亚裔美国人的工具 ” 。

托尼 · 徐住在加州弗里蒙特， 20 年前以软件工程师的身份移民到美国，现在拥有一家房地产公司。他说他的女儿即将开始高中的最后一年，打算申请几所顶尖大学，包括斯坦福大学和常春藤盟校。他表示，在抵制这项加州法案的斗争中，他成了活跃分子，他是反对平权行动的硅谷华裔协会（ Silicon Valley Chinese Association ）的一员。





报道称，其他第一代中国移民看到了更复杂的现实。 30 年前从杭州移民到美国的史蒂文 · 陈住在加州欧文市，是一名网络管理员，他支持平权行动。他表示，他希望自己能帮助改变这种现状，但他并不责怪那些想要抗议的人。





他表示，

“

如果他们给人的印象是我们非常自私，不关心少数族裔，那就太糟糕了

”

，但如果

“

他们发出的信息是合理的，试图解决真正的问题，那就没问题

”

。

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