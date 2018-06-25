沙特解禁女性驾车 女司机：真不敢相信自己在开车

当天，沙特女性迎来政府解除女性驾车禁令、允许女性开车上路的第一天。

虽然上午 9 点哈南就开车上街了，但她却算不上是沙特最早一批开车上路的女性。在沙特相对开放的沿海城市吉达和胡拜尔， 24 日零点钟声刚刚敲过，一些已经按捺不住的沙特女性立刻发动汽车驶上街道。

哈南在接受记者采访时说： “ 以后我可以自己开车上下班，再也不用雇司机了。这样不仅可以节省不少开支，而且也不用麻烦爸爸和兄弟们带我和妈妈以及姐妹们出门了。 ”





另一名沙特女性接受英国广播公司采访时说： “ 真不敢相信我正在沙特开车。 ”





沙特王室成员阿勒瓦利德亲王在 24 日零点 10 分左右陪伴他的女儿丽姆公主将车开出家门，上街兜风。阿勒瓦利德亲王随后在社交网站上公布的视频中赞扬沙特国王萨勒曼做出的允许女性驾车的决定是名垂史册的功绩。

丽姆公主在视频中对与她同行的女儿说： “ 这是妈妈第一次在沙特驾车。 ”





沙特交通总局发言人在当天早上发布的声明中说，第一天驾车的女性基本上都是早晨去单位上班。当天道路秩序井然，并未发生之前担心的由于女性驾车技术不熟练导致交通事故高发造成交通混乱的情况。

为保证女司机驾车安全，沙特交通部门向市民发送手机短信或在道路电子广告牌上提醒女司机上路注意安全。当地一些单位为表示对女性驾车的支持，还特意设置了女司机停车位。

“ 允许女性驾车可以促进男女平等和社会公平和谐，使女性更加自由独立，有助于她们就业和国家经济的长远发展。 ” 沙特苏欧德国王大学政治学教授穆罕默德 · 卡哈塔尼对记者说。





沙特著名歌唱家穆罕默德 · 阿卜杜向沙特男司机们发出倡议，要他们谦让女司机。

据沙特官方媒体报道，沙特女性失业率高达 33% ，其主要原因之一是缺少出行工具。沙特国家统计局公布的数据显示，沙特家庭每年雇佣 138 万名外国司机，为此开支 250 亿里亚尔（约合 66 亿美元）。









沙特解除女性驾车禁令使得当地女性迎来不少与之相关的工作机会：沙特内政部公开招聘女警察；交通部门招聘交通事故女现场定责员；沙特本土网约车公司招聘 10 万名女司机；各汽车销售公司招聘女销售员等。

长期以来，沙特有关部门以女性驾车可能引发性骚扰等社会问题为由反对女性驾车。沙特交通部门因此拒绝给女性发放驾照。





近年来，沙特王储穆罕默德在其父萨勒曼国王支持下，对沙特社会、经济等领域进行大胆改革，出台了一系列举措，赋予妇女更多权利。

去年 9 月，沙特国王萨勒曼宣布从 2018 年 6 月起允许女性开车。今年 6 月 4 日，沙特交通部门开始向该国女性发放驾照。









由于解除禁令来得突然，女性驾校匆忙建立，只有利雅得和吉达等大城市才有女性驾校，预约学车网站上有很多渴望驾车的沙特女性在排队等候学车。

以沙特东部省为例，目前只有 50 名女性经过 30 个小时的驾校学习，最终通过考试而获发驾照。与此同时，该省有超过 8000 名女性在等待学车。

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