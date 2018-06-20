新型抗生素或可杀灭超级细菌

美媒称，抗生素在过去一个世纪的大部分时间里挽救了无数生命，但这样的医学奇迹可能即将结束。由于药物滥用，细菌正迅速产生针对人们拥有的最有效药物的耐药性，促使科学家们尝试开发新药。如今，美国珀杜大学的一个研究小组发现，一种名为 F6 的化合物能够有效杀死已对现有抗生素产生耐药性的细菌。在试验中，这种新药似乎也不那么容易在未来出现细菌耐药性的问题。





据美国新图谱网站 6 月 18 日报道，抗生素的发现和使用是 20 世纪最伟大的科学成就之一。但是，经过数十年的过度使用和过量开药，细菌正在发动反击，越来越多的抗生素失效 —— 包括人们最后的一些防线。如果不加以解决，预计这个问题会进一步恶化，到 2050 年，所谓的超级细菌每年会导致多达 1000 万人死亡。





报道称，为了扭转这样的趋势，研究人员正在寻找用来替代现有抗生素的新药，搜寻目标多种多样，既包括响尾蛇毒液、烟草花、蜂蜜、槭糖浆、浆果、真菌，也包括人类和鸭嘴兽的乳汁。其他技术包括开发新的杀菌材料、凝胶、光和涂层，或者从基因上削弱病菌，甚至让掠夺性细菌为人们所用。





报道称，珀杜大学的研究小组现在已确定了一种备选的新药，并且测试了它让细菌产生耐药性的能力。研究人员首先扫描了一系列化合物，寻找具有抗菌特性的品种，并最终选定了一种被称为 F6 的化合物。





研究小组发现， F6 能够有效杀死对诸如甲氧西林和万古霉素这类抗生素产生耐药性的金黄色葡萄球菌。但是，研发新的抗生素是一场正在展开的军备竞赛，超级细菌最终有可能也对新药产生耐药性。





令人欣慰的是，至少就目前而言， F6 似乎能够有效防止细菌产生耐药性。为了测试细菌会在多快的时间里对这种新的化合物产生耐药性，珀杜大学的研究人员在实验室里让对甲氧西林产生耐药性的葡萄球菌与 F6 进行接触，并监测药物的有效性随着时间的推移所发生的变化。





研究报告的作者赫尔曼 · 辛蒂姆说： “ 通常的观点是，如果持续增加用于杀灭细菌的化合物的浓度，然后不断让细菌再生，多个周期过后，就会产生耐药性。 ”





报道称，在两周的测试中，珀杜大学的科学家对最低抑菌浓度（ MIC ）进行了监测，这是将细菌数量保持在可控范围内所需的最小药物剂量。随着时间的推移，预计这个数字会变得越来越高，因为随着细菌产生耐药性，会需要越来越多的化合物来杀死它们。





报道称，在针对

F6

的测试中，最低抑菌浓度在测试的前

9

天一直保持不变。随后在第

10

天时增加了一倍，并在这次为期

14

天的测试期的剩余时间里维持不变。在使用抗生素环丙沙星的对照组中，研究小组发现，最低抑菌浓度在第

8

天后增加了两倍，而在为期两周的测试结束时，需要的药量是最初的

2000

多倍。

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