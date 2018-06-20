中俄日4月相继减持美债 俄罗斯减持幅度最大

美媒称，随着全球贸易紧张局势升级，外国政府纷纷撤销了购买美国长期国债的计划。
据美国大全新闻网6月18日报道，虽然在4月份小幅减持了美国国债，但中国仍然是美国的第一大债权国。在贸易关系日趋紧张之际，这个亚洲国家对美国国债的胃口并没有表现出减弱
的迹象。
与此同时，据报道，随着外国政府开始对美国国债失去兴趣，俄罗斯减持了手中近一半的美国国债。
据美国消费者新闻与商业频道报道，外国政府纷纷减持美国国债，3月和4月减持的总量规模较大。在减持的国家中，俄罗斯以50%的减持幅度引人注目。
彭博新闻社解释说，在美联储继续减持美国国债和预算赤字预计将在未来几年激增之际，美国政府的债券需要买家。
报道称，最大幅度的减持来自俄罗斯。4月，俄罗斯减持了手中近一半的美国国债，从961亿美元减至487亿美元。俄罗斯持有的美国国债曾在2017年5月达到1087亿美元的峰值。
截至今年4月，未偿还的美国国债总量为14.84万亿美元，其中外国政府的持有量合计占到6.17万亿美元。如果将政府部门间的持有量也包括在内，那么美国国债的总量将超过21万亿美元。
报道称，美国财政部15日在华盛顿公布的数据显示，4月份中国对美国政府债券、票据和短期国库券的持有量下降58亿美元至1.18万亿美元。第二大债权国日本持有的美国国债减少123亿美元至1.03万亿美元，创下2011年以来的新低。整体而言，外国政府持有的美国国债在4月份减少至6.17万亿美元。
据报道，今年3月，虽然投资者担心中国会减少购买美国国债以报复美国新征收的关税，但中国并没有表现出因为贸易问题而扰乱金融市场的意愿。事实上，这个亚洲国家已承诺对美国商品加征它自己的关税，以回应美国总统唐纳德·特朗普从下个月开始对至少价值500亿美元中国商品征收关税的计划。
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