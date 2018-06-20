中俄日4月相继减持美债 俄罗斯减持幅度最大

美媒称，随着全球贸易紧张局势升级，外国政府纷纷撤销了购买美国长期国债的计划。

据美国大全新闻网 6 月 18 日报道，虽然在 4 月份小幅减持了美国国债，但中国仍然是美国的第一大债权国。在贸易关系日趋紧张之际，这个亚洲国家对美国国债的胃口并没有表现出减弱

的迹象。





与此同时，据报道，随着外国政府开始对美国国债失去兴趣，俄罗斯减持了手中近一半的美国国债。





据美国消费者新闻与商业频道报道，外国政府纷纷减持美国国债， 3 月和 4 月减持的总量规模较大。在减持的国家中，俄罗斯以 50% 的减持幅度引人注目。





彭博新闻社解释说，在美联储继续减持美国国债和预算赤字预计将在未来几年激增之际，美国政府的债券需要买家。





报道称，最大幅度的减持来自俄罗斯。 4 月，俄罗斯减持了手中近一半的美国国债，从 961 亿美元减至 487 亿美元。俄罗斯持有的美国国债曾在 2017 年 5 月达到 1087 亿美元的峰值。





截至今年 4 月，未偿还的美国国债总量为 14.84 万亿美元，其中外国政府的持有量合计占到 6.17 万亿美元。如果将政府部门间的持有量也包括在内，那么美国国债的总量将超过 21 万亿美元。





报道称，美国财政部 15 日在华盛顿公布的数据显示， 4 月份中国对美国政府债券、票据和短期国库券的持有量下降 58 亿美元至 1.18 万亿美元。第二大债权国日本持有的美国国债减少 123 亿美元至 1.03 万亿美元，创下 2011 年以来的新低。整体而言，外国政府持有的美国国债在 4 月份减少至 6.17 万亿美元。





据报道，今年 3 月，虽然投资者担心中国会减少购买美国国债以报复美国新征收的关税，但中国并没有表现出因为贸易问题而扰乱金融市场的意愿。事实上，这个亚洲国家已承诺对美国商品加征它自己的关税，以回应美国总统唐纳德 · 特朗普从下个月开始对至少价值 500 亿美元中国商品征收关税的计划。





高盛公司的全球外汇策略联席主管扎克

·

潘德尔说：

“

到目前为止，我们没有看到任何证据表明中国将利用它持有的美国国债作为贸易谈判的筹码。在中国储备资产增加的情况下，中国会继续是一个固定且可靠的美国国债买家，而现在的情况依然如此。

”

Twitter

sgnypost





