杜特尔特回应“索吻”：这就我的风格 你们嫉妒

“这就是我的风格”、“在竞选市长期间我就吻遍了所有女性的嘴”……
菲律宾总统杜特尔特让人“不忍直视”的索吻举动，在社交媒体引起轩然大波，有菲网民称被此举“恶心”到。
不过，一向“耿直”的“老杜”却表示对汹涌而来的差评无法理解。据菲律宾媒体RTVM报道，杜特尔特5日回应称批评他的人就是“嫉妒”，并直言不讳“这就是我的风格”。
面对记者的提问，杜特尔特表示那天的吻并没有任何“恶意”。“我们很享受。就是娱乐而已，大家都乐在其中……如果我真有恶意，就不会在公开场合亲，而是把她拉到某个空荡荡的大厅去了。”
据观察者网此前报道，杜特尔特3日在首尔会晤当地菲律宾侨胞时，趁着赠书向一名女菲侨“索吻”。在确认这名女子“已婚”且“丈夫不在场”的情况下，杜特尔特公开亲吻了她的嘴唇，引起现场一片尖叫声。
虽然事后网上炸开了锅，但杜特尔特不仅没有用“道歉”来进行回应，反而直截了当地表示，早在竞选达沃市长期间“我就吻遍了所有女性的嘴”。
“又不是硬来，部分女性非常想要浪漫。”“深谙”女性心理的杜特尔特为此颇为自豪：“这就是我的风格，去找找你自己的风格吧。”
同时他还不忘把媒体教育了一番：“就一个吻而已啊，哪那么复杂，他们就是嫉妒，让他们自己换假牙去。”
然而记者并没有就此罢休，给杜特尔特出了一道“送命题”——女友哈妮勒·亚凡西纳知道后什么反应啊？
杜特尔特立马不耐烦了：“这哪是什么问题啊，变态才会问这种问题。你们为什么偏偏揪着一个吻不放呢？”
这也并非杜特尔特首次因针对女性的言行而备受争议。2016年4月，他拿一宗1989年的澳大利亚女传教士遭性侵杀害的事件说笑；今年2月，他还向菲律宾士兵喊话称，不用杀掉女叛军，只要打击她们的私密部位，她们就没用了。(观察者网）
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