俄强力部门人事大变动 普京解除6名将领职务

俄媒称，俄罗斯总统普京6月4日签署总统令，解除紧急情况部第一副部长弗拉基米尔·斯捷潘诺夫上将的职务，由副部长亚历山大·丘普里扬上将接任。
据俄罗斯连塔网6月4日报道，克里米亚的紧急情况及内务部门负责人谢尔盖·阿比索夫少将和谢尔盖·沙霍夫中将也被解除了职务，同时丢掉乌纱帽的还有俄内务部金融经济政策司司长娜杰日达·罗马绍娃中将、俄侦查委员会人力资源局局长维克托·多尔任科少将。
报道称，出现在解职名单上的还有克麦罗沃州紧急情况部门负责人亚历山大·马蒙托夫少将，他是“冬樱桃”购物中心大火的涉案人员。他与下属格里戈里·捷连季耶夫被指控玩忽职守及挪用公款。
调查显示，2017年至2018年，在克麦罗沃糖果厂厂房被用于开设“冬樱桃”购物中心期间，二人既未计划更没进行相应的防火安全检查。侦查机构认为，二人的失职导致了3月25日大火的发生。火灾夺走了64条生命，包括37名儿童。
调查认定，2015年6月至2018年4月，马蒙托夫利用职务之便，侵吞本部门公款180万卢布。
报道称，目前已有10人因“冬樱桃”购物中心火灾而被捕，包括购物中心的持有人、租赁公司、防火器材供应商、工程监督检查机构负责人、保安、消防救援队队长等。
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