NASA发布火星表面图像：色彩缤纷 惊现蓝色沙丘

美媒称，美国国家航空航天局（NASA）的火星勘测轨道飞行器（MRO）发现了一片令人惊叹的蓝色沙丘，说明火星不仅仅是一颗红色的行星。
据美国《新闻周刊》网站6月24日报道，火星表面有沙丘，特别是在陨石坑的地面。利奥陨石坑的底部有一个“沙丘场”。根据美国航空航天局的新闻稿，有一片沙丘同周围浅灰色沙丘相比沙质更细和/或成分有所不同。
报道称，美国航空航天局于2005年将MRO发射升空，目的是研究火星上水的历史。它定期拍摄照片，向地球传回色彩缤纷的火星表面图像。这台机器使用强大的通讯系统也就是美国航空航天局所称的“星际互联网”将高清图像发送给美国航空航天局。按照规定，美国航空航天局要公开这些图像，将它们发布到Flickr上。
这些图像显示出一副丰富多样但显然没有生命的景观。经过色彩增强，人们可以看到火星表面有红色、黄色、蓝色和紫色，以及各种地貌。气候、云、风、小行星撞击、沙尘暴、风暴乃至火星的动量都改变着景观，使其呈现有趣的形状。火星的平均气温在零下80华氏度左右，大气厚度只有地球大气的约百分之一。
报道称，火星上的沙丘是“典型的新月形流动沙丘”。新月形沙丘在地球上并不常见，但形成方式相似。当风只吹向一个方向时，它就会造就一堆沙子。沙子在沙堆的一侧落下，使沙丘形成一个尖顶。顾名思义，沙丘的正面是陡直的，但背面不是。
报道还称，目前火星上有一场沙尘暴，红色尘埃阻挡了阳光。眼下尚不清楚由太阳能驱动的“机遇”号火星探测器是否安然度过了这场沙尘暴，因为地球已经同它失去联系。
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