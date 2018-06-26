美刊称马来西亚扩充军力应对南海局势 菲越也在购买武器

美国《国家利益》双月刊网站6月23日报道称，随着围绕由哪些国家来控制南中国海而产生的紧张局势不断升级，马来西亚开始扩充军力。
报道称，马来西亚最近宣布，将升级海军飞机并购买舰载直升机。海军航空能力的提升旨在支持马来西亚皇家海军水面舰队的大规模转型，这支舰队将从拥有15艘老旧型号军舰合并为拥有仅仅5艘的现代化军舰。
去年，马来西亚首艘3100吨级的濒海战斗舰下水，这是基于法国追风级轻型护卫舰设计的隐形军舰。预计马来西亚会在2023年之前部署6艘军舰，第一艘将在2019年之前交付军方。3100吨级的濒海战斗舰虽然不大，但拥有强大的作战能力，配备了挪威制造的反舰导弹“海军攻击导弹”发射器、“米卡”导弹发射器、火炮和鱼雷。
报道称，此外，马来西亚正在建造更多巡逻舰，其中包括基于德国梅科-100设计的第二代1850吨级吉打级巡逻舰。具有讽刺意味的是，在中国与马来西亚关系紧张之际，马来西亚仍在考虑建造中国设计的一种约700吨级的濒海任务舰。马来西亚新的水面舰队将由3艘1.5万吨级的多用途补给舰来维持。
与此同时，在空中，马来西亚正在寻找负担得起的新飞机。而在地面上，它正在订购法国制造的105毫米榴弹炮。
报道称，鉴于越南和菲律宾也在采购新武器，这说明一场军备竞赛正在南中国海上演。然而，亚洲问题专家、井上建亚太安全研究中心教授亚历山大·武温却提出了相反的观点。
武温对记者说：“尽管三个东南亚声索国（马来西亚、菲律宾和越南）的集结行动都是由外界感知到的中国的行为引发的，但南海没有军备竞赛。在与其他任何声索国竞争过程中的长期目标似乎是我所谓的‘最低限度威慑’，而不是对等或优势。”
武温说，目标不是要威胁中国，中国也没有觉得受到威胁。
报道称，马来西亚的对华政策是谨慎的，而不是对抗性的。武温说：“马来西亚对中国在南中国海的主导地位极为关切，但它不想公开宣扬对中国的不安。一些人认为，马来西亚对中国的态度是迁就的，但我认为这反映了微妙的现实。马来西亚设法避免激怒中国，但在幕后，它正在谋求一种积极政策，主动向那些能够帮助它改变地区力量对比的国家寻求帮助。”
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