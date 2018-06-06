默克尔勾勒欧元区改革构想：建立投资预算 打造货币基金

外媒称，在3日发表的一篇采访中，德国总理安格拉·默克尔概述了改革和巩固欧盟架构的建议，包括整合各国的国防能力，建立一个共同的欧元区投资基金。
据美国《华尔街日报》6月3日报道，这些建议基本上符合已知的德国关于欧盟未来的立场，同时也标志着默克尔对法国总统埃马纽埃尔·马克龙去年9月份提出的改革欧盟提议做出了最直接、最详细的反应。
这些提议包括强化对资金紧张的欧元区成员国的现有支持以及为这个货币联盟制定联合预算。在这些提议出现之前，意大利上周成立了一个民粹主义政府，导致资本市场出现短暂下跌，下跌唤起了人们对2010年欧元区危机的回忆。
在美国总统唐纳德·特朗普向欧盟征收高额钢铁和铝产品关税后，大西洋两岸关系日益紧张。一些分析人士预测，特朗普的挑衅立场可能会促使欧盟成员国摈弃它们在许多引发分歧的问题上的争执。
法国官员对默克尔的提议表示欢迎，尽管她有关欧元区的想法还达不到马克龙的宏伟目标。
马克龙办公室的一名官员3日说：“未来几周，法国和德国仍需要在这些问题上开展合作，以达成关于银行联盟和欧元区财政能力的更具挑战性的协议。”
欧盟委员会一名官员对默克尔的讲话表示欢迎，称上述采访表明“默克尔决心在未来几个月以一种雄心勃勃和负责任的方式改变欧洲”。
这些讲话表明，默克尔愿意就马克龙的提议开展合作，尽管今年有迹象显示，这位总理将迫于国内压力，将欧元区改革保持在最低程度。
据英国《金融时报》网站6月3日报道，德国总理默克尔在柏林用比以往更加详细的方式公布了她对欧元区改革的观点。
在接受《星期日法兰克福汇报》记者采访时公布的这些想法，凸显了默克尔不愿意被视为改革的障碍，并打开了本月举行的欧盟峰会达成协议的可能性。这份协议将远远超出迄今提出的适度提议，这些提议大部分围绕加强银行监管。
默克尔阐明了未来建立一个欧洲货币基金和一个解决欧元区国家“结构性弱点”的投资预算的想法。但她的欧洲货币基金概念与德国传统观点紧密相连，即它应该成为加强预算纪律的工具，而不是马克龙提出的应对未来欧元区金融危机的新的、更大的手段。
另据法新社柏林6月3日报道，在经历数月拖延后，默克尔3日做出姿态靠拢马克龙有关欧元区未来的提议。
在一个民粹主义和疑欧的政府刚刚在意大利执政后，默克尔接受了欧洲区国家互助的两项有限的机制：共同投资预算和对困难国家的贷款新体系。
法国爱丽舍宫将此视为德国立场的转折点。不过，默克尔对共同预算划定了严格框架，数额相当于十几亿欧元，和马克龙提及的预算达到“欧元区国内生产总值的几个百分点”的预期相距甚远。
德国舆论一向担心该国要最终为入不敷出的国家承担账单。迫于舆论压力的默克尔由此为欧元区改革划定红线：“欧元区成员国之间的互助绝不应导致出现一个债务联盟。”
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