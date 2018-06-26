上任以来首次 调查称过半美国人认可特朗普经济学

虽然外界对特朗普保护主义贸易政策争议颇多，但良好的经济数据和不断降低的失业率正不断笼络美国人的心。根据CNBC最新公布的全美经济调查数据，过半美国公众对特朗普处理经济问题的方式表示认同，这是其上任美国总统以来的首次。
数据显示，特朗普的经济支持率上升了6个百分点，至51%，反对率则较3月份调查下降了6个百分点，至36%。整体支持率与第一季度调查相比也上升了2个百分点，至41%；反对率下降了10个百分点，至47%，创下了自特朗普上台以来的最低水平。
与前任总统奥巴马相比，美国经济的增长率加快了1%，失业率则下降至近20年低点的水平，这就转换成了公众在CNBC调查中对特朗普的认可。54%的受访者认为，美国经济现在表现良好或是极好，这一比例创下近十年最高纪录，仅有43%受访者认为经济状况只是过得去或是糟糕。自大选以来，认为美国经济表现极好的受访者比例首次超过了认为经济表现糟糕的受访者比例。
对于股票市场，观点开始出现分化。42%美国人认为现在是投资股票的好时机，比去年均值下降4%，但仍高于长期均值。31%受访者称不确定，27%则认为现在对股票投资来说是个糟糕的时机。
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