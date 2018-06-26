发中文稿被批不尊重国语 马来西亚财长这样反驳

国家官员发布中文公告是否妥当？这一话题近日在马来西亚引发激烈争议。据马来西亚《星洲日报》等报道，马来西亚财政部长林冠英近日发布了一则中文公告，引发反对派批评其“不尊重马来语的国语地位”。林冠英24日反驳称：“学习与使用华语/母语，是联邦宪法第152条文（1）所赋予及保障的基本权利。”
林冠英今年5月就任财长，这也是时隔44年后马来西亚首次迎来华裔财长。但他上任后对媒体表示，自己是马来西亚人，不会标榜为华裔。据报道，6月21日，林冠英介绍了政府决定继续注资完成TRX敦拉萨国际贸易中心的计划，之后发布了各种语言版公告。
据马媒报道，马来西亚反对党巫统多名高级别官员轮番炮轰林冠英，认为其不尊重国语马来语，称此举“可能破坏国民团结，引起社会不安和愤怒”。巫统主席候选人凯里称，政府的官方公告没必要使用中文，因为国语马来语才是团结大马全民的官方语言。他说，财政部发中文文告不仅被视为只重视有关语言的使用者，也是企图改变政府的官方语言规范，这犹如在挑战联邦官方语言的拥护者。
24日，林冠英在脸书上以中文对批评声音做出回应。他表示，自己当时也发布了马来语和英语新闻稿，却遭到“国阵之友”种族主义式的强烈谴责，“根据联邦宪法第152条文（1）阐明，任何人不得禁止或阻止任何人使用、教导或学习其他语言的权利。在此宪法精神下，发放中文或其他语言的翻译版新闻稿，何错之有？”他称，今后依然会继续以国语、英语同步发布公告，必要时加上中文翻译稿，除了财政部，其他部门也应该给予更多使用中文的空间。马来西亚华校教师会总会25日也发文力挺林冠英，称政府部门发中文稿的做法符合马国国情，并批评那些“企图玩弄种族情绪的有心人士”。
中文是继国语（马来文）和英文之后，马来西亚的第三大重要语言。大马总人口约为3200万，华裔占总人约23.2%。马国境内目前有1297所以中文授课的华文小学。华小是马国华裔家长把孩子送往求学的首选学校，而不少非华裔家长也把孩子送入华小。根据马国教育部的数据，就读华小的非华裔学生比例高达15%，接近10万人。
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