法西提方案意大利反应激烈 欧盟难民峰会无果而终

“欧盟因难民潮面临分裂”，德国《柏林日报》25日用这样的大字标题发出警告，显示出欧盟内部对近来又一波难民潮问题的激烈争论。24日，来自欧盟17个国家的领导人在布鲁塞尔召开有关应对难民潮的紧急峰会无果而终，支持欧盟内部分配难民配额的国家与拒绝接收难民的国家在会议上针锋相对。
“来自欧盟17个国家的领导人24日在布鲁塞尔开会，希望能够在难民问题上达成妥协，但会议在各国领导人的激烈争议声中无果而终。”《爱尔兰时报》25日称，这次讨论难民危机的欧盟非正式紧急峰会是欧盟委员会主席容克在德国总理默克尔的要求下呼吁召开的，目的是试图为深陷分裂的欧洲国家找到一个妥协和责任分担的方案，协调处在接收难民第一线的国家意大利和希腊以及需要回应国内民众愤怒的德国之间的矛盾。
欧洲新闻电视台报道称，法国总统马克龙24日在峰会上呼吁“采取措施体现对欧洲价值观的尊重，以及欧盟成员国间的团结”，但欧盟各国各有各的打算。马克龙23日在巴黎会晤西班牙首相桑切斯。在双方联合举行的记者会上，马克龙表示，法国、西班牙和德国已经共同提议，在意大利、西班牙及法国的海岸设立封闭的移民中心，移民可以在此等待身份的审查确定程序。马克龙在记者会上还称：“你不能容忍一些国家在从欧盟获取巨大好处的同时而在谈到难民问题时却只顾自己国家的私利。”
法国和西班牙提出“欧洲解决方案”后，意大利政府反应激烈。法新社称，意大利副总理、“五星运动”领导人迪马约愤怒地称，马克龙的话显示他脱离实际，“意大利的确面临移民的紧迫问题，其中部分原因正是法国阻止边境地区的一些难民进入法国。在这件紧急事情上，马克龙有使法国成为意大利头号敌人的风险。”对于意大利的愤怒，马克龙24日在布鲁塞尔回应称：“在难民问题上法国不必听任何人的教训，因为自年初以来法国收到的难民庇护申请比意大利收到的要多。”意大利新任总理孔特则提出关于重订欧盟难民政策的“新建议”：他希望在欧洲之外建立“安全的难民避风港”，该计划旨在把难民控制在欧洲边界之外。此外，他还提出，即使欧盟接收难民，也必须在各国建立难民接待中心，而不仅仅只是在意大利、希腊等接收难民的第一线国家建难民营。孔特还建议对拒绝接受强制性难民配额的国家进行金融制裁。对此，匈牙利、波兰等东欧国家继续坚持拒绝欧盟的强制性难民配额政策。
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