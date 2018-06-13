特朗普在美朝峰会后意外宣布停止美韩军演 外界一头雾水

美国总统特朗普周二就宣布停止美韩军事演习，对朝鲜领导人金正恩做出让步，这令人倍感意外，令盟邦、军方官员，以及自身所属的共和党议员一头雾水。

特朗普在新加坡举行的历史性美朝峰会后的记者会上宣布，将停止美国与韩国举行的定期军事演习，他称此一军演 “ 非常挑衅 ” 而昂贵。





这肯定将让其密切盟邦韩国与日本感到不安。朝鲜长期以来一直在寻求结束军演。





特朗普与金正恩在两人峰会后的联合声明中表示，将朝着朝鲜半岛 “ 去核化 ” 的方向努力，美国也承诺给予朝鲜安全上的保证。不过他们几乎没有提到具体细节。





去年朝鲜进行一连串的核试验与导弹试射，特朗普与金正恩之间也唇枪舌剑相互攻击，引发战争疑虑。与那时相比，此次峰会的气氛迥然不同。





考虑到朝鲜过去曾多次承诺弃核，许多分析师质疑特朗普在实现美国在峰会前设定的目标方面成效如何。华盛顿原先希望促使朝鲜采取完全、可检验与不可逆的举措，拆除先进程度足以威胁美国的核武库。





美国国内的批评人士表示，特朗普在会谈中作出太多让步，金正恩则借助此次会面提升了国际地位。





如果付诸实施，停止联合军演将成为此次峰会最富争议的成果之一。军演帮助美军在这个全球形势最为紧张的地区之一保持待命状态。





“ 我们将停止军演，这将让我们节省大量资金，除非我们看到及直到我们看到未来的谈判不像我们预期的那样。但我们将节省大量资金，而且我认为这 ( 军演 ) 是非常有挑衅性的， ” 特朗普称。





甚至对韩国总统文在寅的政府来说，他的声明都令人意外。文在寅政府近个月都在运作促成特金会。





青瓦台表示，需找出特朗普声明的确切意义或意图，同时并称其愿意 “ 探索各种方法来帮助会谈进展的更为顺利。 ”





对特朗普承诺的暂停军事合作的确切内容有一些困惑。





美国参议员 Cory Gardner 对记者表示，美国副总统彭斯在向共和党参议员的简报中承诺，特朗普政府将 “ 厘清总统 ” 关于联合军演 “ 的谈话内容 ” 。





Gardner 稍后在推特写道， “ 副总统对此很清楚：例行的准备训练和训练交换将会继续 ... 军演则不会。 ”





美国国防部官员尚无法立即针对特朗普有关暂停军演的谈话提供任何细节内容。那是美国军方长久以来一直很抗拒的事。





驻韩国美军发言人士表示，并未收到任何停止联合军演的指示。





韩国一位官员说，起初他以为特朗普是口误。





“ 当他以 ‘ 挑衅的 ’ 来形容军演时，我非常震惊，作为一位美国总统非常不可能用这个词， ” 该官员称。由于事涉政治敏感话题，该官员要求匿名。





现任及前美国国防部官员对此也表达忧虑，担心在朝鲜没有明确让步以降低其威胁之下美国单方面暂停军演的可能性。





美韩联合军演日程每年的最高潮是代号为鹞鹰 (Foal Eagle) 与超级雷霆 (Max Thunder) 的演习，均在上月演习完毕。





** 难以判断 **





美国参议院外交事务委员会主席科克 (Bob Corker) 在一声明稿中表示： “ 我很高兴总统与金正恩能够会面，但很难判断出有什么实质性的事情发生。 ”





共和党籍的科克谈及军演时对路透表示： “ 我不清楚那是一种协议还是临时做出的声明。它并未见诸于协议之中；有时候，在和国防部及其它地方的人谈过之后，说出过的事情会收回成命。 ”





美国众议院议长莱恩 (Paul Ryan) 称朝鲜是 “ 野蛮政权 ” ，并呼吁特朗普随着谈判推进继续施加 “ 最大经济压力 ” 。莱恩也是共和党籍。





美国参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer) 批评特朗普与金正恩达成的协议缺乏细节，称美国放弃了 “ 重要的影响力 ” 。





全球股市周二变动不大，美元指数小幅上涨，投资者对峰会影响不以为意。





两位领导人在新加坡圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店 (Capella Hotel) 举行的峰会上保持微笑并握手，特朗普在会后的记者会上对金正恩使用了热情的措辞。





就在几个月前，国际社会还在指责金正恩下令杀害其姑父、同父异母的兄长和以及数百名被怀疑不忠的官员。





双方的联合声明未谈及人权，但特朗普称他向金正恩提出了这个问题，而且他相信金正恩希望 “ 做正确的事 ” 。





特朗普称预计无核化进程将 “ 非常、非常迅速地 ” 开始，并且将由 “ 很多在朝鲜的人 ” 所验证。





他表示金正恩已经宣布朝鲜正在废弃一个重要的导弹引擎试验场，但目前还将保持对朝鲜的制裁。





美国智库扞卫民主基金会的资深研究员 Anthony Ruggiero 表示，此次磋商是会促成去核化，还是像过去一样最终承诺得不到遵守，都尚不明朗。





“ 这看起来就像是在重申十多年前的磋商结果，而非往前迈进一大步， ” 他指出。





但女性穿越非军事区 (WomenCrossDMZ) 的国际协调员 Christine Ahn 则乐观以对。





Ahn 承认特朗普因对金正恩作出很大的让步而面临批评声浪，但她表示， “ 我们已阻止爆发核战的可能性。我们难道不能庆祝一下和平的到来吗？ ”





** 去核化 **





联合声明显示，特朗普总统承诺向朝鲜提供安全保障，金正恩委员长重申坚定不移地致力于朝鲜半岛完全无核化。





朝鲜一直以来拒绝单边放弃核武，而是提及朝鲜半岛的无核化。这经常被解读为呼吁美国移除保护日韩两国的 “ 核保护伞 ” 。





金正恩在峰会后表示，他和特朗普已经

“

决定将过去抛在脑后。这个世界将看到巨大的变化

”

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