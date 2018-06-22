谷歌工程师“叛乱” 拒绝为军事订单开发安全技术

年初时，一支谷歌软件工程师组成的团队做出决定，拒绝开发一项尖端安全技术，上级感到惊讶。这些工程师来自谷歌云计算部门。该功能名叫 “Air Gap” ，它也许可以帮助谷歌赢得敏感军事合同。





四员员工（包括在职员工和前员工）透露说，当时，工程师们认为谷歌不应该利用自己的技术帮助政府发起战争。一名知情者称，倾听员工的意见之后，谷歌顶级技术高管乌尔斯 · 霍尔泽（ Urs Hölzle ）告诉他们， Air Gap 功能将会被推迟。





这种 “ 叛乱行为 ” 传染到整个公司，许多员工都抱有抵制心态，不希望谷歌争取政府合同。这些工程师在公司内很有名望，他们的团队被称为 “Group of Nine” ，被志同道合的员工崇拜。

在职员工及前员工透露说，工程师抵制就像催化剂，引起更大规模的抗议，震动了加州山景城总部，谷歌高管只能妥协，在五角大楼合同（名叫 Project Maven ）到期之后没有续约，这笔合同可以给公司带来丰厚利润。

在谷歌公司，存在内部争议是很正常的事，这样做可以给员工留下空间，让他们表达不满。然而异议越来越多。上个月，一名谷歌员工提出异议，认为高管薪酬应该与一项指标挂钩：让公司具备多样性和包容性。这项提议被股东否决，但是工程师站出来抵制，可能会伤害谷歌的竞争力。

如果想拿到政府的大合同，一般要求企业获得认证，证明自己可以处理敏感数据，竞争对手 亚马逊、微软 都有授权书，但是谷歌没有。如果没有特定的功能，比如 Air Gap 技术，谷歌想拿到合同就会变得相当困难。

谷歌是否已经抛弃 Air Gap ，或者不顾员工的反对，继续开发？我们不知道。从技术上讲， Air Gap 并不复杂，谷歌可以让其它工程师来开发。 4000 名员工在请愿书上签名，抵制 Project Maven 合同，占了全部全职员工的 5% 。

一直以来，谷歌云计算部门主管黛安 · 格林（ Diane Greene ）都对政府合作很感兴趣。在企业云市场，联邦机构是开支大户，它们开始重视云服务。 3 月份，格林与她的代表兴高采烈宣布说，谷歌拿到了 FedRAMP 许可证。政府云计算合同约有 80% 都需要 FedRAMP Moderate 认证，现在谷歌终于拿到了。谷歌云计算部门的员工说，公司将 Project Maven 项目看得更重要，比拿到 FedRAMP 认证还重要，要求用更快的速度跟进。

就眼下来看，谷歌已经比竞争对手慢了一拍。不论是微软 Azure 还是亚马逊 AWS ，都拥有更高级别的认证，它们可以拿到敏感或者分类数据，出售给机构（比如 CIA ）。在操作之时，两家企业必须搭建名叫 “ 政府云 ” 的独立服务。

服务有一个关键的组成部门，它就是 Air Gap 。简单来讲，就是从物理层面将计算机与网络上的其它计算机分离。企业不能将多家公司的数据存储在一台服务器或者一个系统内，商务云提供商一般都是这样做的，隔离之后，企业或者机构可以将数据放在孤立硬件上，单独处理。

网络安全公司 Coalfire 的副总裁迈克 · 卡特（ Michael Carter ）说，如果是国家安全机构，肯定希望能隔离数据。他还说： “ 亚马逊与 Azure 会告诉机构： ‘ 这是你们的机架。 ’ 政府想知道数据存在哪里，如果想抹掉数据，就能轻松抹掉。 ”

在争夺合同之时，谷歌会鼓吹云服务的安全功能。 3 月份，谷歌高管曾在简报中说，它们开发的 AI 软件可以预先侦测网络安全攻击。霍尔泽在做报告时表示： “ 我们认为，今时今日谷歌云是世界上最安全的云。 ”

最需要 “Air Gap” 系统的可能是政府机构和金融企业。行业组织 Cloud Security Alliance 的运营者吉姆 · 里维斯（ Jim Reavis ）说，关于该技术的标准，专家有许多争论，但 Air Gap 会让客户在心理上感到舒服。里维斯还说： “ 它们希望能拥有自己的计算机，闪烁的信号灯也是自己的。在安全方面是否真的有用，我打一个问号。 ”

格林及其它政府高管必须说服员工，让他们相信公司可以在不违背企业伦理标准的前提下争夺政府合同。谷歌之前曾拿到 Project Maven 合约，用 AI 技术分析无人机视频。承诺不再续签合约之后，谷歌曾公布一套 AI 使用原则，禁止将 AI 用于武器。尽管如此，我们仍然不能排除谷歌将技术卖给军事行业，而且谷歌还在继续争夺国防部的其它云计算合同。

一些对 Project Maven 提出异议的员工认为，高层领导在沟通时不够透明。直到 2 月份，许多云计算部门之外的员工才知道存在这样的合同，此时合同已经签了 5 个月， 2 月份，关于合同的讨论在公司内部留言板传播。曾经，格林说合同价值总计只有 900 万美元。后来谷歌在报告中披露说，预计合同的价值约为 1500 万美元，最高可达 2.5 亿美元。





就在谷歌公布伦理标准之后第二天，也就是 6 月 8 日，格林曾在内部邮件中解释为什么数字会有差异。格林在邮件中表示： “ 说到 Maven ，我一直都没有掌握详细的信息。例如，我曾说过合同价值 900 万美元，这个数字并不准确。 ”

因为 Project Maven 异议，一些员工离开谷歌。例如，泰勒 · 布雷撒切尔（ Tyler Breisacher ） 4 月份离开谷歌，他之前是谷歌基础设施部门的软件开发者，布雷撒切尔认为，在合同方面谷歌缺少清晰的沟通，也不知道谷歌软件是怎样被使用的。布雷撒切尔还说，当公司公布更多与项目有关的内情时，这么多员工反对，这件事让公司管理层大吃一惊。布雷撒切尔称： “ 他们没有想到会引起这么大的争议。 ”

布雷撒切尔 2011 年加入谷歌，他说公司已经发生了变化。之前，如果员工觉得某个决定对谷歌不利，或者对用户、对更广阔的世界不利，会告诉领导者，这些领导会倾听。

格林在内部邮件中表示，她希望能解决在过去

5

个月滋生的信赖问题。格林还说自己很后悔，之前谈到

Project Maven

项目的规模时表述有误，她未能及时纠正。

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