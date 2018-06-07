马来西亚政坛“换血”：央行行长意外仓促离职

马来西亚大选尘埃落定之后，政府高官的更替仍在持续。
彭博社周三报道称，马来西亚总理马哈蒂尔宣布，央行行长Muhammad Ibrahim已提交辞呈，未说明辞职原因。目前尚未决定继任人选。继任者需要通过最高元首穆罕默德五世的批准。
马哈迪还表示，其他部长任命将在未来两周完成。他还称，政府未讨论替换马来西亚证券交易所CEO。
92岁的马哈迪还称，本届政府将对上届政府授出的垄断经营权重新进行评审。政府自6月8日至22日对22种必需品实施价格调控。
他还宣布，高级别公务员薪资将下调10%。
央行行长继任者
值得注意的是，Muhammad Ibrahim上任央行行长仅2年时间，其法定任职期限为5年，原本应于2021年届满。
新上任的大马财政部长Lim Guan Eng上个月指责称，前总理纳吉领导下的上一届政府涉嫌动用公款，染指领域从土地买卖到央行。相关款项规模价值达5.2亿美元，主要目的之一是偿还卷入贪腐丑闻的政府投资基金1MDB的部分债务。
这遭到马来央行的驳斥，称Lim Guan Eng指控的交易是以公允价值成交的，符合国家法律规定和相关制度。
截至目前，央行行长的接任者尚未公布。
前央行副行长Sukhdev Singh是行长职位的潜在人选之一，另一位更热门的候选人是同为前副行长的诺尔（Nor Shamsiah Mohd Yunus）。
马来西亚多家当地媒体援引知情人称，前央行副行长诺尔将被提名为下一任央行行长。此人出身会计师，曾帮助国家打造金融体系，包括规章制度、行业准则等。她还曾在上世纪末的东南亚金融危机期间参与制定提振大马银行系统的政策和措施。
诺尔于2016年11月届满离任，是时任行长泽蒂（Zeti Akhtar Aziz）的副手。如果此次顺利当选，则将成为大马史上第二位女性央行行长。
马来西亚史上首位女性央行行长正是2016年5月卸任的泽蒂。她是马哈迪上个月新组建的5人精英经济顾问团成员之一，曾担任行长达16年之久，获得过全球最佳央行行长的头衔，也是金融领域最具影响力的女性之一。
泽蒂离任后，由Muhammad Ibrahim接任。后者拥有哈佛大学硕士学位，曾在上任不久就意外降息，并实施了一些外汇管制措施，一度引发交易员的抱怨和批评。
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