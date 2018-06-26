外交手腕救了安倍？日媒：安倍内阁支持率上升10个百分点

日媒称，日本经济新闻社和东京电视台6月22至6月24日实施的舆论调查显示，安倍内阁的支持率为52%，较5月下旬的上次调查（支持率为42%）上升10个百分点，不支持率则从5月的53%下降至42%。这是自2月以来时隔4个月支持率再次超过不支持率。
据《日本经济新闻》6月25日报道，安倍内阁2月时的支持率为56%，但受“森友学园”和“加计学园”问题影响，3月之后支持率下降至45%以下。关于支持的理由（多选），回答“具有国际感觉”的最多，占37%；回答“给人以稳定感”的占36%；回答“有领导力”的占22%。民众对安倍晋三首相外交手腕的期待有所增强。
从男女支持率来看，男性回答支持的占56%（上次为48%），女性为45%（上次为33%）。
报道称，关于安倍首相否认爱媛县文件中记录的3年前他与加计学园理事长加计孝太郎会面过的主张，70%受访者回答“无法认同”，回答“能认同”的只有20%。围绕向森友学园出售国有土地问题，财务省处分了参与篡改审批文件的相关人员，认为问题“已得到解决”的受访者只有18%，大幅低于回答“尚未解决”的75%。
报道称，此次调查由日经调查公司于22至24日以全国18岁以上男女为对象，通过包括手机在内的电话随机拨号方式（RDD方式）实施。共获得990份答复，回答率为47.2%。
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