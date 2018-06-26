台湾一名青少年纵火烧毁多辆摩托车 只因好奇好玩

据台湾“中央社”报道，日前，台湾一名施姓青少年因一时好玩，在台北市万华区纵火烧摩托车，现场观看后由54岁友人符姓男子载离现场。警方根据线索透过社群软件追踪到施某，25日上午在桃园市拘提到案。
台北市警察局万华分局于14日清晨5时7分接到报警，指辖内西宁南路附近发生火灾，立即派昆明街派出所警察到场查处，并通报消防队到场抢救。火势扑灭后清查，共造成8辆摩托车全毁、3辆半毁、1辆轻微损坏，还有附近停放的3辆汽车轻微受损，幸无人员伤亡。
警方初步调查怀疑是人为纵火，并由昆明街派出所、万华分局侦查队、台北市警局刑事警察大队科技侦查队组成项目小组，立即调阅外围监视器进行调查。
经查画面发现，有两名嫌疑人骑乘一辆摩托车到案发地点附近，摩托车上后座男子随后自行徒步到案发现场，紧接着于火灾发生后离开，并在附近观看，等到火势被扑灭后，两人才骑车离去。
警方追查后通知54岁摩托车车主符某到案说明，他供称当日载一名绰号“阿升”的男子到火灾现场犯案，随后再接应其离开。
经深入追查发现，“阿升”是一名施姓青少年，已和家人都无联系，且近期才开始出现在万华区艋舺公园，和无业游民们往来。但案发后即失联，无人知道其行踪，造成警方查缉困难。
项目小组进而追踪施某的通讯软件和社交媒体动态数据，分析他可能藏匿在桃园市龙潭区中兴路一带。派员查访发现他曾在当地一间网吧消费，警方经多日埋伏，终于在25日上午10时将施某拘提到案。
施某供称，是因好奇好玩，才在案发当日将报纸放到摩托车脚踏垫上点燃，随即自行离去，不料却引发火灾。
全案询后将两人依公共危险犯罪嫌疑移送台北地检署、台北地方法院少年法庭侦办审理。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost